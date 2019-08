Temptation Island Vip 2 | tra Nathalie e Andrea scoppia la lite | Sono tre giorni che

Temptation Island - Katia Fanelli : "Non sono fidanzata - nella mia testa ho ancora una persona importante" : Katia Fanelli e Vittorio Collina si sono lasciati, ed è cosa nota. I due protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island pare abbiano preso definitivamente strade diverse, nonostante la fotonica Katia provi ancora forti sentimenti per il giovane, che invece ha deciso di ricominciare a vivere in serenità, in compagnia degli amici conosciuti all'interno del programma di Canale 5. Vittorio Collina ha trascorso le vacanze proprio con ...

Uomini e Donne/ Cristina e David insieme dopo Temptation Island - Trono Over - : Uomini e Donne, Trono Over news ed anticipazioni: David Scarantino e Cristina Incorvaia insieme dopo Temptation Island 2019. Cosa è sucesso alla coppia?

Temptation Island Vip - Federica Caputo confessa : «Mesi fa ho scoperto che Ciro chattava con altre donne» : Il clima si scalda per alcune coppie di Temptation Island Vip 2. Dopo la lite tra Nathalye Caldonazzo e il compagno pare che anche tra Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo non fili tutto liscio. La ragazza ha raccontato che circa 8 mesi fa ha scoperto Ciro mentre chattava con altre persone. I due hanno litigato a lungo e nella testa di Federica si è insinuato il dubbio che lui l’abbia tradita. «Circa otto mesi fa ho scoperto che ...

Temptation Island Vip 2019 - Ciro Petrone concorrente (scheda) : Ciro Petrone è uno dei concorrenti di Temptation Island VIP 2019, la seconda edizione del programma Fascino in onda su Canale 5 a settembre. Porterà la sua fidanzata Federica Caputo per mettere alla prova il loro rapporto nel viaggio dei sentimenti. Conosciamolo meglio:Classe 1987, napoletano, Ciro entra nel mondo del grande schermo con un primo film nel 2004 La volpe a tre zampe ma la celebrità arriva con la comparsa prima nella sesta serie ...

Matteo Salvini - tradito da Francesca Verdini con un tentatore di Temptation Island? Forse una fake news : Non solo la confusione dettata dalla crisi di governo: Matteo Salvini si sarebbe portato il lavoro anche a casa, tra le lenzuola. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani e settimanali, infatti, il leader della Lega avrebbe interrotto la relazione con la fidanzata Francesca Verdini, figlia dell'ex parlamentare Denis. Si tratta ancora di voci di corridoio, di pettegolezzi da cronaca rosa, ma pare che la notizia possa trovare l'ufficialità ...

Temptation Island Vip 2019 - Serena Enardu concorrente (scheda) : Serena Enardu è una delle concorrenti di Temptation Island VIP 2019, la seconda edizione del programma Fascino in onda su Canale 5 a settembre. Porterà il suo fidanzato Pago per mettere alla prova il loro rapporto nel viaggio dei sentimenti. Conosciamola meglio:Esattamente come la sua metà, anche Serena è nata a Quartu Sant'Elena nel 1976, ha una gemella, Elga ed un fratello, Gianfranco. E' un'ex commessa e la sua popolarità è esplosa proprio ...

Temptation Island Vip 2019 : data - coppie - conduttore e tutte le anticipazioni : Tutto pronto per il reality show delle tentazioni "vip" prodotto da Maria De Filippi, in onda in autunno su Canale 5. Ecco...

Temptation Island Vip 2019 - Pago concorrente (scheda) : Pago è uno dei concorrenti di Temptation Island VIP 2019, la seconda edizione del programma Fascino in onda su Canale 5 a settembre. Porterà la sua fidanzata Serena Enardu per mettere alla prova il loro rapporto nel viaggio dei sentimenti. Conosciamolo meglio:All'anagrafe è Pacifico Settembre ma tutti lo conosciamo come Pago. Classe 1971 di terra sarda, è nato a Quartu Sant'Elena e la passione per la musica si nota sin da subito con la ...

Massimo Colantoni è fidanzato con Sonia Onelli - ex tentatrice di ‘Temptation Island 2019’ : L'annuncio durante la registrazione della prima puntata di 'Uomini e Donne'. Come riportano le anticipazioni de 'Il vicolo delle news', Massimo Colantoni ha ritrovato l'amore. Dopo lo rottura con Ilaria Teolis, infatti, frequenta Sonia Onelli. Quest'ultima è la tentatrice a cui Arcangelo Bianco tentò di rubare un bacio.Continua a leggere

U&D : tra i nuovi tronisti ex volti di Temptation Island tra cui Sara Tozzi : Finalmente tutti e quattro i volti dei tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne sono stati svelati. L'attesa, durata tutta l'estate, è terminata. In attesa della messa in onda del programma, la pagina ufficiale di Uomini e Donne ha pubblicato i quattro video di presentazione dei nuovi tronisti. Il primo video mostrato è quello di una persona non famosa: la prima tronista è Giulia Quattrociocche. Nel filmato viene mostrata una parte del ...

Temptation Island Vip : Nathalie fa una confessione su Andrea : Nathalie Caldonazzo prima di Temptation Island Vip: “Andrea è geloso del mio passato Nathalie Caldonazzo, prima di partire per la volta della Sardegna per partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip, ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Nuovo. E in questa circostanza ha parlato ovviamente del suo fidanzato Andrea, facendo alcune clamorose rivelazioni che hanno già lasciato tutti i telespettatori ...

Scontro a Uomini e Donne tra Ilaria e Massimo dopo l'addio a Temptation Island : Massimo Colantoni si è fidanzato con una tentatrice di Temptation Island. A distanza di mesi dalla fine dello show, l’imprenditore romano ha avuto un duro confronto con l’ex fidanzata Ilaria Teolis.\\ Uomini e Donne è ufficialmente ricominciato. Nelle scorse ore sui profili social della popolare trasmissione pomeridiana sono stati resi noti i nomi dei quattro nuovi tronisti. Tra loro c’è anche Giulio Raselli, il corteggiatore ...