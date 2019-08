Stromboli, finito trabocco ma emergenza

"Aè cessato illavico e il campo si presenta fermo e in graduale raffreddamento".Così l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, dopo l'ultimo sorvolo. Per gli abitanti dell'isola e per i turisti resta comunque l'allerta arancione. Permane il divieto di sbarco per i vaporetti privati sia ache a Ginostra, mentre potranno attraccare i mezzi di linea. Nel tratto di mare della Sciara del Fuoco le barche dovranno restare lontane 2 miglia dalla costa.(Di sabato 31 agosto 2019)