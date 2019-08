Stramaccioni fermato dalla polizia in Iran | la smentita dell’Esteghlal

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Ultimi aggiornamenti sull’allenatore Andrea, non solo non si sarebbe recato in aeroporto dopo la partita pareggiata con il Foolad, ma non avrebbe nemmeno richiesto alcuni giorni di permesso alla sua nuova squadraiana. E’ quanto dichiara l’Esteghlal attraverso una nota,dunque la ricostruzione della stampa sportiva italiana, secondo la quale il tecnico non sarebbe potuto partire per tornare alcuni giorni in Italia, complice la sosta per le Nazionali, per problemi di visto.a Teheran, l’allenatore italiano bloccato in: la paradossale situazioneL'articoloin: ladell’Esteghlal CalcioWeb.

