Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 31 agosto 2019) “Se nascerà, sarà unporti aperti Borse aperte: quelle dell’Europa, che vorrà ricompensare il furto di sovranità ai danni dell’Italia”. Lo dice in un’intervista a “La Verità”, l’ex stratega dialla Casa Bianca, punto di riferimento dell’internazionale sovranista, il quale assicura che il presidente americano “non appoggerà un esecutivo filocinese e filoUe”.In un riferimento al tweet dei giorni scorsi con cuiha fatto l”endorsement’ di Conte,sottolinea: “Il presidente non avrebbe mai dato il suo endorsement a questose avesse saputo che tipo diera. Unche non condivide le politicheiane, uncontro il patrimonio, pro Cina e pro immigrazione incontrollata”.“Quello che ...

HuffPostItalia : Steve Bannon: 'Donald Trump non appoggerà mai il Governo M5S-Pd' - stefaniami : Endorsement di Trump a Giuseppi. Steve Bannon?? chiarisce tutto. - Cap2060 : RT @HuffPostItalia: Steve Bannon: 'Donald Trump non appoggerà mai il Governo M5S-Pd' -