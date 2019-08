Sport in tv oggi sabato 31 agosto | orari e palinsesto completo Come vedere gli eventi

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) Allacciate le cinture e preparatevi a vivere un31da urlo. Tantissimi gliivi da seguire in questa giornata. Un menù ricchissimo e succulento per palati fini che soddisferà le esigenze degli appassionati. Ci sarà senza dubbio l’imbarazzo della scelta e riuscire a godersi tutto il programma non sarà affatto facile: Mondiali di basket, judo, canottaggio, Vuelta a Espana, GP del Belgio di F1, US Open di tennis, Serie A di calcio, solo per fare alcuni esempi. Un campionario vasto, tutto da vivere: Lo US Open di tennis è su EuroGuarda ora Eurosu DAZN Il Primo Mese è Gratis Di seguito tutti gli appuntamenti di30: ore 06.00 VELA, Coppa del Mondo Enoshima ore 06.00 JUDO, Mondiali 2019: categorie +78 kg femminili e +100 kg maschili (dalle ore 12.00 Final Block) ore 09.00 CANOA SLALOM, Coppa del Mondo Merkkleeberg ore 09.00 ...

