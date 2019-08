Sondaggi politici | M5S al 24% | Lega scende al 31 | 8%

Sondaggi politici - l’effetto Conte giova al M5S : nei giorni della crisi sale al 24% (7 punti in più) : Secondo quanto emerge dall'ultimo Sondaggio realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli, realizzato tra il 26 e il 29 agosto, in piena crisi di governo, pubblicato oggi sul Corriere della Sera, quello che è indicato come ‘effetto Conte' porta 7 punti in più al Movimento Cinque Stelle, che sale da 17,4 a 24,2%. La figura del presidente del Consiglio incaricato è associato al M5S, e viene percepito come un esponente del Movimento, tanto che molti ...

Sondaggi politici Gpf : Conte leader del M5S per due italiani su tre : Sondaggi politici Gpf: Conte leader del M5S per due italiani su tre Giuseppe Conte leader del Movimento 5 Stelle. A volerlo sono due italiani su tre secondo un Sondaggio dell’istituto Gpf Inspiring Research. Quella che qualche mese fa sarebbe stata bollata come una semplice battuta, ora assume i contorni di uno scenario verosimile in ottica futura. Sondaggi politici Gpf: Conte, cresce la fiducia degli italiani D’altronde i ...

Sondaggi politici Euromedia : Ghisleri “italiani vogliono votare” : Sondaggi politici Euromedia: Ghisleri “italiani vogliono votare” Qualche giorno fa, ospite a In Onda su La 7, la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ha rivelato che gli italiani vorrebbero tornare a votare. Stando a queste affermazioni, è lecito pensare che una buona parte popolazione sia scontenta del nuovo governo M5S-PD, nato dalla crisi di governo aperta dal leader della Lega Matteo Salvini. Non sembra quindi ...

Sondaggi politici - con il governo PD M5s la Lega cala ma resta oltre il 31% : vola Fdi : cala la Lega, recupera il Movimento 5 Stelle, in difficoltà il Partito Democratico, molto bene Fratelli d’Italia. È questa la fotografia che emerge da un Sondaggio politico realizzato da Quorum Youtrend per SkyTg24 con interviste effettuate tra il 29 e il 30 agosto, dunque nelle ore immediatamente successive al conferimento dell’incarico a Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo, con il sostegno di PD e M5s. I dati, diffusi nel corso ...

Sondaggi politici Piepoli : crolla la fiducia in Salvini - Giuseppe Conte è il migliore : I Sondaggi politici danno ragione alla mossa del M5S di puntare su Giuseppe Conte come Premier del nuovo governo insieme al Pd, stando alle rilevazioni dell'istituto Piepoli pubblicate questa mattina su La Stampa, come riporta il quotidiano online Open di Enrico Mentana. In una nota a margine, l'autorevole giornale con sede a Torino sottolinea come il Sondaggio sia stato effettuato poche ore prima che Conte ricevesse dal Presidente della ...

Sondaggi politici Ipsos : Salvini paga l’apertura della crisi di governo : Sondaggi politici Ipsos: Salvini paga l’apertura della crisi di governo L’apertura della crisi di governo agli inizi di agosto si è trasformata in un vero e proprio boomerang per Matteo Salvini. Il ritorno alle urne è ormai una chimera dopo che ieri il secondo giro di consultazioni al Colle ha certificato l’esistenza di una nuova maggioranza, questa volta giallo rossa, per un Conte bis. Anche il tentativo di ricucire con ...

Sondaggi politici - Salvini perde la fiducia degli elettori : 15 punti in meno rispetto a luglio : Secondo l'ultimo Sondaggio Ipsos il leader della Lega Matteo Salvini ha visto scendere l'indice di fiducia al 36%, perdendo 15 punti rispetto a luglio, quando toccava il 51%. Un altro dato che emerge da questa indagine è che la maggior parte dei cittadini non vuole elezioni subito: il 21% vuole un governo M5s-Pd 'fino alla fine della legislatura'.\\Secondo un Sondaggio politico realizzato da Ipsos, e pubblicato sul Corriere della Sera, la ...

