Sofia | nove anni | pulisce la villa comunale di Arzano nell' abbandono

MotoGp – Francesca Sofia Novello risponde ai fan sui social : dalle gare di Valentino Rossi al futuro da madre in carriera [FOTO] : Francesca Sofia Novello sicura di se stessa: la bella modella non vuole dipendere dal suo uomo, le risposte ai fan della fidanzata di Valentino Rossi La MotoGp si prende una settimana di pausa dopo lo spettacolo del Gp della Gran Bretagna, dove ha trionfato al fotofinish un eccezionale Alex Rins, che ha beffato sul traguardo Marc Marquez. Domenica non troppo soddisfacente invece per Valentino Rossi a Silverstone, che dopo il secondo posto ...

Valentino Rossi sogna di avere dei figli dalla sua compagna Francesca Sofia Novello : Il campione Valentino Rossi da poco compiuto 40 anni continua ancora a inseguire nuovi record durante le gare. Anche nella vita privata, Valentino Rossi ha un ‘ obiettivo da raggiungere quello di diventare papà sogna di avere presto un figlio dalla sua compagna Francesca Sofia Novello, modella 24enne con cui fa coppia da oltre un anno. “avere dei figli? Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la ...

Valentino Rossi : “Francesca Sofia Novello? Potrebbe essere la donna giusta per fare figli” : Prosegue a gonfie vele la love story tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che dura ormai da circa due anni. La distanza anagrafica non spaventa la coppia (lui ha 40 anni, lei 25) e in un’intervista a Radio1 Rai lui ha ammesso che la giovane modella Potrebbe essere la futura mamma dei suoi figli. Anche se per il momento non ha intenzione di lasciare la pista, il Dottore sta pensando di mettere su famiglia: “Avere dei ...

Valentino Rossi : “Francesca Sofia Novello? Forse ho trovato la donna giusta per fare figli” : Prosegue a gonfie vele la love story tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che dura ormai da circa due anni. La distanza anagrafica non spaventa la coppia (lui ha 40 anni, lei 25) e in un'intervista a Radio1 Rai lui ha ammesso che la giovane modella potrebbe essere la futura mamma dei suoi figli. Anche se per il momento non ha intenzione di lasciare la pista, il Dottore sta pensando di mettere su famiglia: "Avere dei figli? Sicuramente, ...

Valentino Rossi e l’invito a cena che fa ingelosire Francesca Sofia Novello : “chiamo Federer o Scarlett Johansson” : Valentino Rossi ha rilasciato una simpatica intervista nella quale affronta diversi paragoni con Roger Federer: alla domanda su chi invitare a cena però, preferisce una bella donna al campione svizzero Valentino Rossi e Roger Federer, due grandi miti delle rispettive discipline, vere e proprie leggende viventi, il primo della MotoGp, il secondo del tennis. Caratterialmente e sportivamente diversi, ma con più tratti in comune di quanti si ...

Per Valentino Rossi scende in pista il senza veli di Francesca Sofia Novello : Palpatine, baci, topless è il mix bollente delle vacanze a Ibiza di Valentino Rossi con la fidanzata Francesca Sofia Novello. “Ti amo” ha scritto lei sui social postando la foto di un bacio.\\ Ma al largo delle Baleari il settimanale Chi ha paparazzato la coppia in atteggiamenti ben più focosi: abbronzatura integrale per lei con tanto di topless mozzafiato, giochi di coppia, abbracci e toccatine fino al relax sulla moto d’acqua per lui. La ...

Francesca Sofia Novello in topless! La foto hot della fidanzata di Valentino Rossi diventa virale [GALLERY] : Francesca Sofia Novello in topless ad Ibiza: ‘Chi’ immortala la fidanzata di Valentino Rossi senza costume e il web si scatena La MotoGp si ferma per la pausa estiva e Valentino Rossi si gode la sua meritata vacanza in compagnia della fidanzata Francesca Sofia Novello. Mentre il ‘Dottore’ prova a sgomberare la mente dai pensieri legati alla prima parte di stagione, tutt’altro che positiva, la bellissima ...

MotoGp – Valentino Rossi in barca con Francesca Sofia Novello - la reazione dei fan è esilarante : “quando trovi la soluzione per…” [FOTO] : Valentino Rossi e le curve della sua Francesca Sofia Novello: l’esilarante reazione social dei fan E’ tempo di vacanze per i piloti della MotoGp: tutti i campioni delle due ruote se la stanno spassando con amici e parenti al mare. C’è chi è partito per un posto lontano, chi ha preferito le spiagge vicine, chi ancora invece è in navigazione. Valentino Rossi ha scelto una vacanza in barca, al mare, in compagnia di un gruppo ...

MotoGp – Francesca Sofia Novello - la vacanza in barca è hot : i post social sexy fanno impazzire i fan [FOTO e VIDEO] : Francesca Sofia Novello sexy in barca: la modella italiana, fidanzata di Valentino Rossi, posa in bikini per due scatti mozzafiato Prosegue tra scatti romantici e dediche d’amore la vacanza di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Dopo qualche post social in compagnia della sua dolce metà, la bellissima modella ha deciso di pubblicare foto e video da… capogiro. In barca, con addosso un bikini verde pitonato, Francesca ...

MotoGp – Francesca Sofia Novello sexy in bikini - ma il dettaglio allo specchio fa scatenare i fan [VIDEO] : Francesca Sofia Novello sensualissima in bikini davanti allo specchio, ma un dettaglio distrae i fan dalla bellezza della fidanzata di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello è amatissima e seguita sui social: la fidanzata di Valentino Rossi, dopo l’ufficialità della relazione col Dottore ha sicuramente avuto un importante aumento di popolarità, ma è apprezzatissima non solo per il suo rapporto d’amore col pilota Yamaha, ma ...

MotoGp – Tramonto in love per Valentino Rossi : vacanze romantiche con la sua Francesca Sofia Novello [FOTO] : Tramonto in love per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: vacanza d’amore rigenerativa per il Dottore Per i piloti della MotoGp è arrivato il momento di godersi un po’ di meritato relax. Le due ruote sono ufficialmente in vacanza: è arrivato infatti il momento della pausa estiva. Nella gara del Sachsenring, dove Marquez ha trionfato per l’ennesima volta, Valentino Rossi non è riuscito a ritrovare il feeling giusto ...