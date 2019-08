Fonte : quattroruote

(Di sabato 31 agosto 2019) Nata nel 2003 a seguito della presentazione della concept Roomster, che fin da subito incuriosì il pubblico per i suoi, la gamma Simply Clever ha offerto finora oltre 60 soluzioni intelligenti ai clienti della. Di serie oppure optional, queste dotazioni sono in genere votate al confort e alla praticità e, alcune di esse, possono ormai considerarsi un marchio di fabbrica della Casa ceca, come i portaombrelli e il raschietto per il ghiaccio collocato nello sportellino del carburante. Ecco gli esempi più curiosi.

dinoadduci : Skoda - Gli accessori che facilitano la vita a bordo FOTO GALLERY - hasantedo : Quando guardo #Salvini penso che a uno così non gli lascerei nemmeno le chiavi della mia macchina... (e ho una Skod… - Info_Ricambi : Skoda investe ancora sulla sua ammiraglia Superb : affinato il design dinamico e resi gli interni ancor più pregevo… -