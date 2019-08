Sicilia : Musumeci - 'lunedì 313 precari regionali saranno finalmente stabilizzati' : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - "Il mio governo compie un altro passo verso la chiusura definitiva del precariato storico nella Pubblica amministrazione in Sicilia. Dopo l'avvio delle procedure nei Comuni dell'Isola, in molti casi già completate, adesso è la volta della Regione. Era un impegno che av

Sicilia : Musumeci - ‘lunedì 313 precari regionali saranno finalmente stabilizzati’ (2) : (AdnKronos) – I 313 dipendenti che lunedì firmeranno il contratto a tempo indeterminato sono stati assunti in un periodo compreso tra il 1998 e il 2005 e presteranno servizio presso i dipartimenti: Acqua e rifiuti, Ambiente, Protezione civile, Beni culturali, Agricoltura, Tecnico, Ufficio legislativo e legale e Sviluppo Rurale. Per gli ulteriori 282 precari (123 istruttori e 159 funzionari), già in servizio presso i dipartimenti ...

Sicilia : appello Asstra a Musumeci - 'basta tagli' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Egregio Presidente Musumeci, traiamo spunto dal suo autorevole e condivisibile intervento al Meeting CL di Rimini, permettendoci di ricordarle come lo stanziamento per il TPL gommato e tranviario gravi esclusivamente sul bilancio regionale mentre per le altre regioni

Voto di scambio - in Sicilia chiesti 87 rinvii a giudizio : ci sono anche ex sindaci - un deputato della Lega e l’assessore di Musumeci : C’è un assessore della giunta regionale di Nello Musumeci, e il capogruppo all’Ars del movimento del governatore. L’ex presidente della Regione Totò Cuffaro e l’attuale deputato della Lega Alessandro Pagano. È lunga la lista dei politici che il prossimo 4 dicembre dovranno presentarsi di fronte al giudice per l’udienza preliminare Claudio Bencivinni e per i quali il pm di Termini Imerese Annadomenica Gallucci ha chiesto il rinvio a ...

Dissesto idrogeologico in Sicilia - Musumeci : “Altri 20 milioni per fiumi e torrenti” : “Per il secondo anno consecutivo, e non era mai accaduto nel passato, in Sicilia stiamo operando una capillare e preventiva sistemazione idraulica dei corsi d’acqua che, con l’arrivo delle piogge, rischiano di esondare provocando, così come troppo spesso è accaduto in passato, disastri e vittime“. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, commentando l’approvazione della rimodulazione delle ...

Sicilia : Musumeci - ‘Stiamo restituendo all’isola il ruolo che merita nel mondo’ (4) : (AdnKronos) – Il Parco archeologico di Lilibeo, a Marsala, dal mese di luglio ha proposto spettacoli teatrali e serate a tema nell’ambito del ciclo ‘Tramonti d’autore”. E fino al 20 settembre, spettacoli, incontri, conferenze. Il 24 agosto Giovanni Sollima in concerto, il 6 settembre un dibattito su problemi e prospettive sul ‘fine vita”, il 7 la proiezione del documentario sulla spedizione ...

Sicilia : Musumeci - ‘Stiamo restituendo all’isola il ruolo che merita nel mondo’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – L’estate 2019 ha offerto, e continua ad offrire fino al mese di settembre, “un ricchissimo e variegato ventaglio di proposte che la Regione Siciliana, con gli assessorati dei Beni culturali e del Turismo, ha programmato già da un anno”. In prima fila, il Teatro Antico di Taormina, il Teatro di Siracusa, Selinunte e Segesta, ma anche realtà come il Parco delle Isole Eolie, Lilibeo e ...

Sicilia : Musumeci - ‘Stiamo restituendo all’isola il ruolo che merita nel mondo’ (3) : (AdnKronos) – Anche il Parco archeologico delle Isole Eolie, sito strategico ai vertici del turismo per numero di visite, ha proposto eventi culturali, sia all’interno dello storico Museo Eoliano che al teatro all’aperto del Castello. La XVIII rassegna ‘Le maschere di Dioniso” ha presentato dal 19 luglio, e con rappresentazioni previste fino al 5 settembre, opere teatrali nella splendida cornice del Castello ...

Sicilia : Musumeci - ‘Stiamo restituendo all’isola il ruolo che merita nel mondo’ (2) : (AdnKronos) – La prima settimana di Agosto ha avuto, invece, come protagonisti Massimo Ranieri ed Eros Ramazzotti. Il 17 agosto sarà Fiorella Mannoia a salire sul palco del Teatro e il 27 toccherà ad Antonello Venditti. Il 30 e il 31 agosto l’evento più atteso del cartellone estivo: Andrea Bocelli. Il mese di settembre si aprirà al Parco di Giardini Naxos con la II edizione della rassegna ‘Comunicare ...