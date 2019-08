Si riparte | spesa da 1000euro per zaini e libri

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 1 settembre 2019) Si avvicina la riapertura delle scuole e con essa nuove spese per le famiglie italiane: a cartelle,, astucci, diari e occorrente scolastico vario, vanno aggiunti i, il cui costo, secondo le associazioni dei consumatori, continua a crescere. Secondo il Codacons, sul corredo scolastico i prezzi al dettaglio, rispetto al 2018, registrano quest'anno un incremento medio del +2,5%, con le marche piu' richieste dai giovani - legate a squadre sportive, cartoni animati, bambole o personaggi e serie famosi - che hanno ritoccato al rialzo i listini. Il prezzo di uno zaino di marca puo' raggiungere i 140 euro, mentre per un astuccio griffato attrezzato (con penna, matita, gomma da cancellare e pennarelli) laarriva a 40 euro. Altra voce che incide sullaper il corredo e' quella relativa al diario, che supera i 20 euro per le marche piu' note.L'esborso per il materiale ...

