Serie BKT 2^ giornata un ottimo Crotone nella prima parte esce imbattuto dal Picco e si

Serie BKT Crotone – Cosenza pareggio giusto con leggera supremazia dei locali sul finire dell’incontro. Cordaz evita la sconfitta respingendo un insidioso pallone di Carretta : Crotone 0 Cosenza 0 Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Spolli (Cuomo), Gigliotti, Molina (Evan’s), Barberis, Benali, Zanellato, Mazzotta (Mustacchio), Simy, Messias.

La Serie BKT 2019-20 al via : dove vedere Pisa-Benevento in Tv : Il wekeend in arrivo segnerà uno dei momenti più attesi da tutti i calciofili la partenza della Serie A Tim e della Serie BKT 2019-2020. Nel caso del campionato cadetto la gara inaugurale è in programma già venerdì sera e vedrà sfidarsi il Pisa, tornato nella categoria, e il Benvento guidato da Pippo Inzaghi.

La Serie BKT ai nastri di partenza : come vederla in streaming : come vedere la Serie B in streaming – La Serie BKT si prepara ad alzare il sipario sulla stagione 2019/2020. Venti squadre si daranno battaglia nel campionato cadetto per conquistare la promozione in Serie A TIM o per mantenere la categoria. Tra le protagoniste più attese, la Serie BKT ritrova il ChievoVerona, l'Empoli e il

Serie BKT - come seguire in Tv il sorteggio del calendario 2019-20 : Il calendario della Serie B 2019-2020 sta per essere svelato: la cerimonia è in programma domani nel Chiostro di San Francesco di Ascoli a partire dalle ore 20. Il campionato che sta per prendere il via sarà ricordato anche per una ricorrenza particolare: sarà infatti il 90/o compleanno della Serie BKT (ma la 88/a edizione

Serie BKT seconda amichevole del Crotone contro la Morrone terminata 6-2. Presente ai bordi del campo il neo acquisto Mustacchio : Crotone 6 Morrone 2 Marcatori: Simy 14 ( R )-41°, 15° Nanni, 18°-60° Ruggiero, 24° Azzinaro, 62° Messias, 66° Ferraro,