fisco24_info : Scandalo oppioidi, Big Pharma rischia un conto da 100 miliardi: Dopo la multa a Johnson&Johnson e le cause ai colos… - carlobellieni : Osservatorio di Bioetica - Negli Stati Uniti scoppia lo scandalo degli abusi di oppioidi. Carlo Bellieni ci aiuta a… - DavidBlack1980 : RT @eccapecca: Aggressiva promozione di antidolorifici da oppioidi che ha causato un'epidemia per dipendenza. Alla notizia della condanna l… -

(Di sabato 31 agosto 2019) Dopo la multa a Johnson&Johnson e le cause ai colossi del settore: undi 100di dollari alle Bigper la crisi degli oppiodi. La stima è prudenziale secondo Patrick Trucchio, di Berenberg Capital Markets. Altri analisti si spingono, nello scenario peggiore, fino a 150di dollari

Dalla Rete Google News

La Stampa

Sono ventidue i produttori del medicinale Oxycontin finiti nel mirino. Il colosso farmaceutico tratta per chiudere duemila cause legali, ma rischia di finire in ...