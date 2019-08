Sardegna | muore annegato Franco Columbu | culturista amico di Arnold Schwarzenegger

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) La sua storia sembrava la trama di un romanzo. Quindi il finale non poteva di certo essere banale: iled attoreColombu è morto in mare, mentre si trovava a San Teodoro, nella costa nord orientale della sua. Come ogni anno vi era tornato dagli Stati Uniti per passare alcune settimane di vacanza. Secondo quanto riporta l'Unione Sarda avrebbe accusato un malore mentre nuotava: colpito dai tipici sintomi da annegamento, è stato immediatamente soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale, dove, nonostante tutti i tentativi per rianimarlo, è morto nel pomeriggio di venerdì. Aveva da poco compiuto 78 anni: lascia la moglie Debbie e la figlia Maria....

ValentinaInLA : Muore a 78 anni, Franco Columbu. Mr Olympia, caro amico di Schwarzenegger ma anche mio. Un uomo incredibile e genti… - peterkama : Muore culturista Columbu, amico del cuore di 'Schwarzy' Malore nelle acque della sua Sardegna. L'attore,'sono devas… - FioreLiborio : RT @ValentinaInLA: Muore a 78 anni, Franco Columbu. Mr Olympia, caro amico di Schwarzenegger ma anche mio. Un uomo incredibile e gentile. S… -