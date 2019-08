Salvini | ' Molti poliziotti e carabinieri mi scrivono che sarò sempre il loro ministro'

Governo - Salvini : “Molti poliziotti mi hanno detto che sarò sempre il loro ministro. Solo fase di passaggio - non vi libererete di me” : Il leader della Lega Matteo Salvini annuncia una manifestazione di piazza contro il Governo M5s-Pd. “Prepariamo a esserci a metà ottobre, a Roma. Il 19 ottobre penso a una grande giornata di orgoglio italiano”. Lo ha annunciato durante una diretta Facebook. “Sabato 19 ottobre sarà la giornata dell’orgoglio della maggioranza operosa, che non va a fare casino ma che vuole un Governo che non nasce la notte a Parigi o ...

Matteo Salvini in Senato - Conte parla e i leghisti urlano. Come reagisce il capitano : gesto sfuggito a molti : I leghisti non accolgono bene il discorso di Giuseppe Conte, incentrato più che sull'attività del suo governo sugli attacchi a Matteo Salvini, che ha aperto la crisi di governo presentando la mozione di sfiducia contro il premier. Le parole dell'avvocato sono pesanti, definisce "irresponsabile" la r

Lettera Conte a Salvini : “Hai davanti una lunga carriera politica. Per molti è potere - per me è enorme responsabilità” – TESTO INTEGRALE : Gentile Ministro dell’Interno, caro Matteo, ti scrivo questa Lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d’ufficio tra la Presidenza del Consiglio e il Viminale viene poi riportata sui giornali e allora tanto vale renderla pubblica all’origine, per migliore trasparenza anche nei confronti dei cittadini. Ti ho scritto ier l’altro una ...

Crisi - la lettera di Conte a Salvini : “Hai davanti una lunga carriera politica. Molti l’associano al potere. Per me è un’enorme responsabilità” : Gentile Ministro dell’Interno, caro Matteo, ti scrivo questa lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d’ufficio tra la Presidenza del Consiglio e il Viminale viene poi riportata sui giornali e allora tanto vale renderla pubblica all’origine, per migliore trasparenza anche nei confronti dei cittadini. Ti ho scritto ier l’altro una ...

Salvini : molti 5S contro patto con Renzi : 7.00 "So per certo che molti deputati e senatori grillini sono assolutamente contrari all'ipotesi di una alleanza con Renzi e al momento giusto lo dimostreranno": così Salvini al direttore del Giornale Alessandro Sallusti. Un Governo in Parlamento per evitare le elezioni? "Facciano una roba simile e vediamo chi viene messo all'angolo nelle tante elezioni regionali che stanno per arrivare". L'ipotetico "asse Pd-5S nasce per salvare il c...a ...

Crisi governo - Bonafede : “Salvini alle urne pagherà moltissimo questo tradimento” : “Matteo Salvini e la Lega, per capitalizzare il consenso dei sondaggi, hanno deciso di provocare una Crisi. Da un secolo non succedeva una cosa del genere. Non si crea una Crisi di governo dal nulla e sotto la legge finanziaria”. Sono le parole del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di “In Onda”, su La7. Il politico del M5s aggiunge: “Io non ho paura del voto degli italiani. Ma gli italiani devono sapere che la Lega ha violato il ...

Elisa Isoardi : «Salvini? Finita per solitudine. Ora ho molti corteggiatori - ma sto bene sola» : Elisa Isoarsi sexy dopo la fine del programma La prova del cuoco. La conduttrice televisiva ha rilasciato un’intervista a Gente in cui parla dei suoi amori e torna sulla fine della storia con Matteo Salvini. In attesa di tornare a settembre con il cooking show Elisa ha raccontato di volersi dedicare solo a se stessa e al suo lavoro anche se, ammette, non mancano dei corteggiatori. «Mi sento libera di fare ciò che voglio, di gestire il mio ...