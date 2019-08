SABRINA GHIO ' LIMONATE' A CAPRI Outfit da urlo | i fan | ' bellezza disarmante!'

SABRINA GHIO contro Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo : "Zero pudore e riservatezza" (video) : Sabrina Ghio, ex tronista di 'Uomini e Donne', oggi, si è calata nei panni di 'voce del popolo', riassumendo, in poche didascaliche Instagram Stories, il pensiero comune di tante persone. Perché affidare ai social i propri tormenti d'amore, invece, di chiarire con il/la diretto/a interessato/a e rischiare, così, di perdere di credibilità? Ecco le parole dell'ex ballerina di 'Amici' contro Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo:prosegui la ...

SABRINA GHIO - botta e risposta con il Tanit : “Non paratevi il cu** - mi avete cacciata perché ero con la mia bimba” : “Assurdo non far entrare in un ristorante un bambino. È vergognoso, è uno schifo“. L’ex ballerina di Amici Sabrina Ghio si è sfogata così in un video pubblicato nelle sue storie su Instagram commentando quanto le è capitato al Tanit, un locale di Poltu Quatu, in Sardegna, dove si trova in vacanza con la famiglia. Sabrina ha raccontato infatti di essere andata lì per cenare assieme al fidanzato Carlo Negro e alla figlia Penelope ...

