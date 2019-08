Roma | Smalling | “Grande club Fonseca mi ha esaltato Ci sono grandi obiettivi e voglio

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) “Per lasciare il Manchester United dovevo venire in un grande, conambizioni,e tanta storia: volevo far parte di tutto questo e ciriuscito”.le prime parole di Chrisda giocatore dellapubblicate sul profilo ufficiale delgiallorosso. “Dzeko e Kolarovgiocatori di esperienza, per quello che hanno fatto in Premier League. Ho parlato con loro e con altri giocatori che hanno giocato in Italia. Si parla molto bene della Serie A e della: è stato un gioco da ragazzi scegliere”. Decisivo è stato Paulo. “Mi hala conversazione con, non appena abbiamo finito di parlare midetto: ok, facciamolo. E’ stata l’ultima conferma di cui avevo bisogno per prendere questa decisione: trenta secondi dopo volevo chiudere la trattativa”. La prima sfida sarà ...

