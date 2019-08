Roma | Fonseca alla vigilia del derby | l’arrivo di Smalling e le indicazioni di formazione

Roma - Smalling : “Grande club. Fonseca mi ha esaltato. Ci sono grandi obiettivi e voglio aiutare” : “Per lasciare il Manchester United dovevo venire in un grande club, con grandi ambizioni, grandi obiettivi e tanta storia: volevo far parte di tutto questo e ci sono riuscito”. sono le prime parole di Chris Smalling da giocatore della Roma pubblicate sul profilo ufficiale del club giallorosso. “Dzeko e Kolarov sono giocatori di esperienza, per quello che hanno fatto in Premier League. Ho parlato con loro e con altri ...

Calciomercato Roma - colpo a sorpresa per la difesa di Fonseca : arriva Smalling dal Manchester United : Il club giallorosso sistema la difesa con il giocatore del Manchester United, che arriva nella Capitale con la formula del prestito secco a tre milioni di euro La Roma sistema la propria difesa con l’acquisto di Chris Smalling, esperto difensore di proprietà del Manchester United. Il club giallorosso ha raggiunto l’intesa con gli inglesi, chiudendo l’operazione sulla base di un prestito secco a tre milioni di ...

Roma-Genoa - Fonseca spiega i motivi del pareggio : Andreazzoli parla di mercato : “Nel primo tempo la squadra ha dominato, ma il problema e’ stato trovare l’equilibrio. Quando una squadra incassa tre gol e’ difficile vincere”. Sono le dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine di Roma-Genoa 3-3. “Abbiamo iniziato molto bene, soprattutto nei primi 15 minuti. Il problema non e’ stato in attacco ma nella fase difensiva – ha spiegato il tecnico portoghese ai microfoni di Dazn ...

Roma-Genoa 0-0 La Diretta Fonseca debutta all'Olimpico Kluivert titolare al posto di Perotti : La nuova Roma di Paulo Fonseca dà il via al proprio campionato di serie A ospitando allo stadio Olimpico il Genoa dell'ex Andreazzoli. I capitolini partono con l'obiettivo di centrare...

Roma-Genoa alle 20.45 La Diretta Fonseca debutta all'Olimpico Kluivert titolare al posto di Perotti : La nuova Roma di Paulo Fonseca dà il via al proprio campionato di serie A ospitando allo stadio Olimpico il Genoa dell'ex Andreazzoli. I capitolini partono con l'obiettivo di centrare...

Serie A al via : la nuova Roma di Fonseca si affida alla vecchia guardia contro il Genoa : Roma – Tempo di mollare gli ormeggi e prendere il largo, perché la nave della Serie A è pronta a ripartire. La nuova Roma targata Paulo Fonseca farà ufficialmente il suo ingresso nella nuova stagione questa sera, quando alle 20.45 sfiderà il Genoa dell’ex Aurelio Andrezzoli nella prima gara del torneo 2019/2020. Esordio casalingo per i giallorossi, che dopo due anni consecutitivi lontano dalle mura amiche inizieranno finalmente allo ...

Infortunio Perotti - la Roma in ansia per l’argentino : primo problema per Fonseca : Fonseca perde in extremis Perotti e riparte dalla vecchia Roma. L’esterno argentino ha avuto un problema muscolare nella rifinitura di oggi e non andrà nemmeno in panchina: al suo posto Justin Kluivert. Per il resto quella che domani sera farà il suo esordio stagionale all’Olimpico contro il Genoa, sarà la Roma dello scorso anno senza Manolas e con un Pau Lopez in più in porta. Conferma per la coppia Fazio-Juan Jesus in difesa, ...

CALCIOMERCATO Roma / Amelia : 'A Pau Lopez serve tempo - bene Fonseca' - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO ROMA: l'ex portiere giallorosso ha espresso il suo parere riguardo ai nuovi arrivati, dall'allenatore Fonseca all'estremo difensore Pau Lopez.

Roma-Genoa - Fonseca alla vigilia : “La squadra è pronta - felice per Dzeko” : C’è tanta curiosità sulla nuova Roma. Con l’arrivo di Fonseca la rosa si è ringiovanita, specie tra difesa e centrocampo. Nessun ritocco in avanti, anzi una conferma importante: il rinnovo di un Dzeko che sembrava ormai destinato all’Inter. Domani i giallorossi ospiteranno il Genoa, queste le parole nella conferenza della vigilia per il tecnico della squadra capitolina. “Sono sicuro che la squadra è cresciuta, ...

Roma-Genoa - Andreazzoli in conferenza : il tecnico parla di obiettivi e mercato ed elogia Fonseca : Nuovo allenatore, rosa rivoluzionata, ma l’esordio ufficiale in campionato del Genoa non è dei più semplici. I rossoblu andranno in casa della Roma di Fonseca. Le parole alla vigilia del tecnico dei liguri Aurelio Andreazzoli. “Dal primo giorno qui ho detto che contano i fatti, non le parole. Non ha senso che dica quale sia l’obiettivo stagionale, lo dimostreremo sul campo. Sono però convinto che quando si lavora con ...

Calciomercato Roma - altro colpo per Fonseca : squadra bella e giovane - l’11 è entusiasmante [FOTO] : Calciomercato Roma – I malumori sembrano ormai alle spalle. La Roma si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo dei giallorossi è quello di riscattare l’ultimo deludente campionato che si è concluso senza la qualificazione alla Champions League, adesso l’intenzione è concludere la stagione almeno nei primi 4 posti. Dopo una prima parte di Calciomercato non entusiasmante la dirigenza giallorossa ha piazzato ...

ZAPPACOSTA ALLA Roma/ Dal Chelsea la freccia per Fonseca : l'elogio di Colantuono : Davide ZAPPACOSTA ALLA ROMA: prestito secco dal Chelsea, Santon via. Pruzzo 'pronta una grande squadra per Fonseca'. Agresti: 'Alternativa importante'.

Mustafi alla Roma : prestito Arsenal/ Chiuso da David Luiz - rilancio con Fonseca? : Mustafi alla Roma: Arsenal verso il Sì al prestito con diritto di riscatto. Chiuso da David Luiz, per il nazionale tedesco pronto il rilancio con Fonseca

CorSport : La conferma di Dzeko è la prima vittoria di Fonseca alla Roma : L’entusiasmo per la riconferma di Dzeko alla Roma è una questione di cuore più che una questione tecnica secondo Giancarlo Dotto. Ancora prima di star lì a sottilizzare se lo Dzeko confermato e rinnovato sia una soluzione tecnica migliore del più giovane Icardi o del refrattario Higuain (io penso definitivamente che sì, lo è) oggi va solo sottolineato l’enorme impatto emotivo della notizia in tutto l’ambiente. Non c’è niente di più ...