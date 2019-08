Rocky Marciano | il guerriero che non ha mai perso

Fonte : gqitalia

(Di sabato 31 agosto 2019) Il 31 agosto del 1969moriva a 46 anni in un incidente aereo: ex campione dei pesi massimi, The Brockton Blockbuster (la bomba di Brockton, questo il suo soprannome) è entrato nella storia del pugilato per la potenza dei suoi colpi, la sua tempra e l’incredibile record di un'intera carriera senza sconfitte., un mito di origine abruzzese Pugile statunitense,nasce a Brockton, nel Massachusetts, il 1° settembre 1923, registrato come Rocco Francis Marchegiano, figlio di italiani: papà Pierino (che all’anagrafe si chiama in realtà Querino) era arrivato negli Stati Uniti nel 1912, proveniente da Ripa Teatina, in Abruzzo (provincia di Chieti) mentre mamma Pasqualina Picciuto è di Benevento, emigrata negli States nel 1916. Il giovane Rocco conosce il pugilato alla soglia dei 20 anni, nell’esercito ...

PrioreRoberto : RT @FedPugilistica: A Ripa Teatina la prima dello spettacolo teatrale “Rocky #Marciano, un Campione a bordo ring” - FedPugilistica : A Ripa Teatina la prima dello spettacolo teatrale “Rocky #Marciano, un Campione a bordo ring”… - meidoonline : Al Capone, Joe Pesci, Tony Soprano and Rocky Marciano -