RISULTATI SERIE B Classifica | diretta gol live score | via alle prime partite!

RISULTATI SERIE C/ Classifiche e diretta gol live score : si va in campo! : RISULTATI SERIE C: la classifica aggiornata e la diretta gol live score, si scende in campo per dare vita alle partite di sabato 31 agosto 2019.

RISULTATI SERIE B/ Diretta gol live score e classifica : quali i protagonisti? : RISULTATI SERIE B: la classifica aggiornata alla vigilia della 2giornata e la Diretta gol live score. Andiamo a scoprire i possibili protagonisti.

RISULTATI SERIE D live - il programma completo della prima giornata : Risultati Serie D live – Si parte. Anche la prima Serie dilettantistica italiana apre i battenti. Domenica alle 15 la prima giornata con i consueti nove gironi in campo. Qualche nobile decaduta anche quest’anno, così come fu per quello scorso: al sud, ad esempio, piazze storiche come Foggia e Palermo che ripartono dopo i fallimenti. A tal proposito, proprio il girone H sembra essere quello più avvincente, con tante piazze ...

RISULTATI SERIE C - il programma completo della seconda giornata dei tre gironi : Risultati Serie C – Si torna in campo anche in terza Serie per la seconda giornata di campionato. gironi A, B e C quasi interamente in campo la domenica pomeriggio, come voluto quest’anno dalla Lega. Solo tre anticipi al sabato (uno per raggruppamento) ed uno soltanto il lunedì sera. Il programma completo del weekend. GIRONE A SABATO ore 17 Pianese-Arezzo DOMENICA ore 15 Carrarese-Alessandria Gozzano-Como Juventus ...

RISULTATI SERIE B - il programma completo della seconda giornata : Risultati Serie B – Dopo la giornata inaugurale, anche la Serie cadetta torna in campo per il secondo turno. Solito spezzatino con l’anticipo ‘dal sapore di Serie A’ tra Chievo ed Empoli in campo venerdì sera. Sabato spazio per due sfide alle 18 (Benevento-Cittadella e Spezia-Crotone) e tutto il resto alle ore 21. Domenica pomeriggio Juve Stabia e Pescara ospitano rispettivamente Pisa e Pordenone, mentre in serata ...

RISULTATI SERIE A live - il programma completo della seconda giornata : Risultati Serie A live – Pronti, via, ecco già pronta la seconda giornata. Dopo la partenza forte, con le prime polemiche arbitrali e tanto spettacolo, inizia un altro turno del massimo campionato italiano. Apre il weekend l’anticipo tra Bologna e Spal, provenienti rispettivamente da un pari e da una sconfitta. Cerca riscatto il Milan, in casa di un Brescia vittorioso alla prima, dopo il passo falso di Udine. Il piatto forte è ...

RISULTATI SERIE B live - si gioca Pordenone-Frosinone [FOTO] : Risultati Serie B live – Anche il campionato cadetto ha aperto i battenti. Un giorno prima rispetto alla Serie A, però, con il consueto anticipo del venerdì. E’ stata Pisa-Benevento la partita che ha aperto il turno, un match che ha regalato pochi sussulti, 0-0 il risultato finale, punteggio nel complesso giusto per quanto visto in campo. Avvio non entusiasmante dunque per la squadra di Inzaghi che è una candidata alla ...

RISULTATI SERIE A live : si gioca Inter-Atalanta [FOTO] : Risultati Serie A live – Si comincia. L’attesa è finita, il massimo campionato italiano è pronto a ripartire. Dopo la solita estate esplosiva sul mercato (che non si è ancora concluso), è il momento di fare sul serio e passare ai fatti. Si prospetta un torneo diverso, forse più equilibrato. La Juventus ha cambiato allenatore e filosofia, l’Inter pure ma si è anche rafforzata molto. Scommessa Milan e conferme Napoli. Nel ...

Serie A - partite e RISULTATI della prima giornata : Il campionato è iniziato nel fine settimana con le prime nove partite della stagione: stasera il posticipo Inter-Lecce chiuderà la prima giornata

RISULTATI SERIE A 1ª Giornata – Tris Lazio - pari e spettacolo fra Roma e Genoa : che rimonta dell’Atalanta! : La Lazio liquida 0-3 la Sampdoria, pirotecnico pareggio per 3-3 fra Roma e Genoa, grande rimonta dell’Atalanta nel segno di Muriel: i Risultati della prima Giornata di Serie A Dopo le vittorie di Juventus e Napoli negli anticipi del sabato, e la sconfitta del Milan nella trasferta di Udine, la prima Giornata di Serie A prosegue con 6 incontri ricchi di gol e tante emozioni. Di scena le due Romane, capaci di siglare 3 gol a testa che ...

LIVE Serie A - RISULTATI prima giornata in DIRETTA : Kouamé riprende la Roma! La Lazio cala il tris - il Brescia la sblocca su rigore : Muriel ribalta la gara con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ROMA-GENOA 3-3 71′: KOUAME!!!! MATCH PIROTECNICO ALL’OLIMPICO! TUFFO DI TESTA E PARITA’! TORINO-SASSUOLO 2-1 70′: CAPUTO!!! I NEROVERDI ACCORCIANO CON IL TAP-IN VINCENTE! HELLAS VERONA-BOLOGNA 1-1 70′: fuori Palacio, dentro Mattia Destro. SPAL-ATALANTA 2-3 76′: Muriel!!!!! DOPPIETTA DEL COLOMBIANO!!! GOL PAZZESCO DEL #9 CHE PIAZZA IL DESTRO! HELLAS ...

LIVE Serie A - RISULTATI prima giornata in DIRETTA : Kolarov riporta avanti la Roma! La Lazio cala il tris - il Brescia la sblocca su rigore : la Dea accorcia con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CAGLIARI-Brescia 0-1 62′: CASTRO! GOL ANNULLATO! Dopo il gol annullato a Donnarumma, anche il tap-in del Pata è stato annullato. SAMPDORIA-Lazio 0-3 62′: IMMOBILE! DOPPIETTA DEL NAPOLETANO! tris DELLA Lazio! TORINO-SASSUOLO 2-0 55′: ZAZA!!! CARAMBOLA PAZZESCA E 2-0 GRANATA! Sul tiro di Belotti, Zaza la devia con il tacco e la traiettoria inganna Consigli. Poco fa, doppio ...

RISULTATI SERIE A e classifica/ Diretta gol live : Roma ripresa due volte dal Genoa! : Risultati Serie A e classifica aggiornata: la Diretta gol live score delle partite. Nella prima giornata la Roma sta pareggiando contro il Genoa.

LIVE Serie A - RISULTATI prima giornata in DIRETTA : Criscito su rigore gela la Roma! Torino avanti contro il Sassuolo : la Dea accorcia con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE risultati prima giornata Serie A, PRIMI TEMPI Cagliari-Brescia 0-0 Spal-Atalanta 2-1 (6′ Di Francesco, 26′ Petagna, Gosens 34′) Roma-Genoa 2-2 (6′ Under, 16′ Pinamonti, 30′ Dzeko, 43′ Criscito (R)) Verona-Bologna 1-1 (15′ Sansone (R), 36′ Veloso) Sampdoria-Lazio 0-1 (37′ Immobile) Torino-Sassuolo 1-0 (14′ Zaza) FINE PRIMI ...