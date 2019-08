Risultati Premier League- Dominio Liverpool e City | beffa Chelsea | la classifica FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019)– Il campionato inglese è arrivato alla sua quarta giornata. Il piatto forte è come sempre al sabato, con tante sfide. Nel primo match solo un pareggio per il Manchester United contro il Southampton, non decolla la stagione per i Red Devils, in trasferta non basta la rete siglata da Daniel James. Tutto facile per il Manchesterche ha dominato davanti al pubblico amico contro il Brighton, grande protagonista Aguero, autore di doppietta e assist.to dallo Sheffield, non basta la doppietta nel primo tempo di Abraham.tritatutto, reds a punteggio pieno. Domenica il match clou è Arsenal-Tottenham. Il programma completo. SABATO ore 13.30 Southampton-Manchester Utd 1-1 ore 16-Sheffield Utd 2-2 Crystal Palace-Aston Villa 1-0 Leicester-Bournemouth 3-1 Manchester-Brighton 4-0 Newcastle-Watford 1-1 West Ham-Norwich ...

