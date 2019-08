RISULTATI MONDIALI BASKET 2019 Diretta live score | la rassegna iridata comincia!

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : RISULTATI 31 agosto - si comincia con Serbia-Angola e Polonia-Venezuela : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI comincia ALLE ORE 13.30) Serbia 50-32 Angola: si va all’intervallo. Top scorer: Bogdanovic con 16 punti, per l’Angola molto bene Morais con 13. Serbia 50-30 Angola: Milutinov chiude con una schiacciata un’azione favolosa ispirata dalle mani di Jokic. Alle 10.30 è previsto l’inizio di ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : RISULTATI 31 agosto - si comincia con Serbia-Angola

2-0 Serbia con Marianovic. h 09.30 Si comincia con Angola-Serbia. h 09.27 Fra tre minuti: Angola-Serbia. Ci siamo h 09.24 Si comincia in Angola-Serbia, con gli inni nazionali. h 09.20 Alle 10.30 scatterà anche uno dei match indecifrabili della giornata: Iran-Puerto Rico

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : RISULTATI 31 agosto - in campo Argentina - Spagna e Serbia

h 09.10 I padroni di casa della Cina scenderanno sul parquet invece alle ore 14 italiane sfidando all'esordio la Costa d'Avorio. h 09.07 Ad aprire sarà una sfida che ci interessa da vicino, quella fra Angola e Serbia; che assieme alle Filippine sono le rivali

RISULTATI MONDIALI Basket 2019/ Diretta live score della 1giornata - fase a gironi

Risultati Mondiali di Basket 2019: la Diretta live score delle partite in programma oggi 31 agosto 2019, 1giornata della fase a gironi.

Taekwondo - Mondiali Cadetti 2019 : i RISULTATI dell'ultima giornata. L'Iran conclude in bellezza con due medaglie d'oro

Oggi si è svolta la quarta ed ultima giornata di gare dei Mondiali Cadetti di Taekwondo 2019. All'Universal Sports Palace di Tashkent (Uzbekistan) atleti con età compresa tra i dodici e i quattordici anni si sono sfidati per gli ultimi cinque titoli in palio. L'Iran ha ancora una volta evidenziato il proprio dominio, arricchendo il proprio bottino con altre due medaglie d'oro. La Russia si è aggiudicata la prima gara di giornata,

Vela – Mondiali 470 : quarto giorno di gare in Giappone - tutti i RISULTATI di oggi

Vento tra 11 e 14 nodi e onda lunga hanno permesso di completare oggi altre tre regate, definendo così la composizione delle due Medal Race e l'assegnazione dei pass Olimpici nazionali per Tokyo 2020 Elena Berta/Bianca Caruso e Giacomo Ferrari/Giulio Calabrò hanno chiuso la fase di selezione al 4° e 8° posto guadagnando così un posto nelle Medal Race di domani venerdì 9 agosto, con le ragazze non ancora matematicamente fuori dal

Taekwondo - Mondiali Cadetti 2019 : i RISULTATI della prima giornata. Due ori per la Thailandia

Si sono aperti oggi a Tashkent (Uzbekistan) i Mondiali Cadetti 2019 di Taekwondo. All'Universal Sports Palace è andata in scena la prima giornata di gare di questa rassegna iridata che vede protagonisti gli atleti dai 12 ai 14 anni. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dai -65 kg maschili, dove arriva il successo del russo Andrei Zagorulko, che batte 17-11 in finale l'atleta di Taipiei, Chang Jui-En. Completano il podio

Mondiali di nuoto 2019 – Male la staffetta maschile 4×100 misti - sorridono invece le donne : i RISULTATI delle batterie e gli italiani in gara oggi

sorridono le azzurre della staffetta, Male gli uomini ed Ilaria Cusinato: i risultati delle batterie della notte e gli italiani in gara nell'ultima giornata dei Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju Sono andate in scena nella notte italiana le ultime batterie dei Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju. Alle 13 si disputeranno le ultime finali, che assegneranno le rimanenti medaglie di questa edizione della rassegna iridata. Una prestazione

Nuoto - Mondiali 2019 : RISULTATI batterie 28 luglio. 4×100 donne in finale col terzo tempo. 4×100 uomini fuori dalla finale e (per ora) da Tokyo. Male Cusinato

Un lampo e due delusioni fortissime.La mattinata coreana si illumina di azzurro solo alla fine grazie alle quattro ragazze della staffetta 4×100 mista che regalano alla spedizione azzurra la carta da finale numero 23 di un'edizione dei Mondiali che rimarrà negli annali come la migliore di sempre per l'ItalNuoto. Le italiane chiudono le batterie con il terzo crono, 3'58″35, alle spalle di Usa e Australia e questo

Mondiali Nuoto 2019 – Paltrinieri ok nei 1500 sl - Pilato da record - Pellegrini fuori dai 50 sl : i RISULTATI delle batterie odierne

Paltrinieri e Acerenza in finale nei 1500 sl, Benedetta Pilato firma il record italiano dei 50 rana, Pellegrini fuori dai 50 stile libero: i risultati delle batterie della mattina dei Mondiali di Nuoto 2019 Mattinata molto intensa quella del penultimo giorno dei Mondiali di Nuoto 2019. Tanti italiani nelle batterie di qualificazione svoltesi nelle prime ore del giorno in Italia. Facciamo un rapido recap di quanto

Nuoto - Mondiali 2019 : RISULTATI batterie 27 luglio. Paltrinieri - Acerenza e 4×100 sl mista in finale - Pilato da urlo nei 50 rana

Mattinata con sussulti quella che è andata in archivio nei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nella piscina asiatica si sono tenute le batterie della penultima giornata e i riscontri sono stati decisamente interessanti. Si parte dai 50 stile libero donne dove la campionessa del mondo a Budapest Sarah Sjoestroem vuol far valere il proprio peso, ottenendo il miglior crono di 24″26 a precedere l'australiana Cate Campbell

Mondiali U23 di canottaggio - terminata la terza giornata di gare : ottimi RISULTATI per l'Italremo

La squadra azzurra approda in finale con nove equipaggi, mentre altre due imbarcazioni dovranno passare dalle semifinali L'Italia, al termine della terza giornata di gare ai Mondiali Under 23 di Sarasota (Florida, Stati Uniti), approda in finale con nove equipaggi – ai 7 armi già in finale da ieri, oggi si sono aggiunti il singolo femminile e il quattro di coppia maschile entrambi Under 23 – e con altre due imbarcazioni (doppio Under 23

Mondiali di nuoto 2019 – Tutto facile per Quadarella - sorride Panziera : i RISULTATI delle batterie della notte

Delusioni e sorrisi per gli italiani in vasca nella notte a Gwangju: i risultati delle batterie di oggi ai Mondiali di nuoto 2019 Ancora una giornata di spettacolo e sfide dalle vasche di Gwangju, per i Mondiali di nuoto 2019. Nella notte sono andate in scena tante batterie, in vista delle semifinali e finali delle 13.00 italiane. Piero Codia, campione europeo in carica, è stato elimnato nelle batterie dei 100 farfalla, col crono di

Nuoto - Mondiali 2019 : RISULTATI batterie 26 luglio. Quadarella e 4×200 sl in finale - Panziera si ridesta nei 200 dorso - bene Di Liddo

E' andata in archivio la sesta giornata delle batterie dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nella piscina sudcoreana tanta Italia impegnata in vasca e andiamo a raccontarvi quanto è accaduto. La mattinata asiatica è iniziata non nel migliore dei modi per il Bel Paese vista l'eliminazione del campione europeo a Glasgow dei 100 farfalla Piero Codia. Purtroppo l'atleta nativo di Trieste non è andato oltre il 26°