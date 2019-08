Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019)dasull’uso anomalo di contanti da parte della Uif, l’unità di informazione finanziaria istituita alla Banca d’Italia. La misura, prevista dalla riforma del 2017 che ne ha fissato l’inizio a settembre, prevede l’invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti in banche, Poste, istituti di pagamento. Si potrà sapere il nome di chi ritira o versa banconote per oltre 10mila euro complessivi in un mese. Non sarà una segnalazione automatica di operazione sospetta ma accenderà un faro da parte delle autorità. La Uif è l’autorità che si occupa di prevenzione dele del finanziamento del terrorismo: acquisisce i flussi finanziari e le informazioni principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori. Poi effettua un’analisi finanziaria e valuta la ...

fattoquotidiano : Riciclaggio, da lunedì partono i controlli sull’uso anomale del contante: segnalati ritiri e versamenti superiori a… - TutteLeNotizie : Riciclaggio, da lunedì partono i controlli sull’uso anomale del contante: segnalati ritiri… -