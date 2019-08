Repubblica | uno spiraglio per lo scambio di prestiti Milik-Icardi

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) Il Napoli ha chiuso per Llorente e portato a casa il quinto calciatore in questa sessione di mercato, ma, contrariamente a quanto scrivono molti quotidiani, secondo la, il club azzurro potrebbe non fermarsi. Il mercato potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. Sicuramente in uscita dove è stata definitiva ieri pure la cessione di Ounas al Nizza e Chiriches è a un passo dal Sassuolo. Hysaj è invece stato convocato per Torino e dunque è difficile che si concretizzi in extremis il suo passaggio al Valencia. Ma forse anche in entrata dove i tifosi ancora sperano di vedere arrivare James Rodriguez dal momento che il suo rapporto con Zidane non è migliorato. Potrebbe però esserci ancora margine anche per un clamorosodicon l’Inter, con il passaggio ai nerazzurri die l’arrivo a Napoli di Mauro. Difficile, visto che le trattative si concluderanno ...

CarloCalenda : Ma a voi va bene essere trattati così da uno dei Ministri più incapaci della storia della repubblica? Boh #Basta - Ettore_Rosato : Da gennaio Salvini è stato al Viminale 36 giorni. Per il resto campagna elettorale. Alla scrivania di uno dei dicas… - espressonline : Renzi, Salvini e Di Maio sono indifferenti a quanto hanno affermato pochi minuti prima. Tutti figli di Berlusconi e… -