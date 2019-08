Rep – Icardi e James Rodriguez | c’ è ancora una piccola speranza

Repubblica : uno spiraglio per lo scambio di prestiti Milik-Icardi : Il Napoli ha chiuso per Llorente e portato a casa il quinto calciatore in questa sessione di mercato, ma, contrariamente a quanto scrivono molti quotidiani, secondo la Repubblica, il club azzurro potrebbe non fermarsi. Il mercato potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. Sicuramente in uscita dove è stata definitiva ieri pure la cessione di Ounas al Nizza e Chiriches è a un passo dal Sassuolo. Hysaj è invece stato convocato per Torino e ...

Inter - la Juventus non si arrende : i bianconeri pReparerebbero un nuovo assalto a Icardi : Il nome di Mauro Icardi continua a tenere banco sul fronte mercato e non solo in questi giorni. Si entra negli ultimi giorni di calciomercato, con la chiusura fissata per lunedì sera, e il futuro del centravanti argentino continua ad essere avvolto nel mistero. Ieri si è tenuto un summit alla Pinetina che ha visto coinvolti il giocatore, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il presidente, Steven Zhang. Oltre a richiamarlo per le parole ...

Mauro Icardi - parla la moglie-agente Wanda : “Per me resterà all’Inter”. Conte si pRepara all’esordio a San Siro contro il Lecce : “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter“. Parola di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino. L’Inter prepara il suo esordio in campionato contro il Lecce, con Antonio Conte al debutto a San Siro sulla panchina nerazzurra. Icardi non è convocato, ma nel frattempo alla fine del calciomercato manca appena una settimana e le possibilità che l’ex numero 9 (ha scelto la 7, dopo che la sua maglia è finita sulle ...

Tuttosport : Paratici ha pReparato la 9 per Icardi. Ma restare con Dybala e Higuain non è una sciagura : Continua ad essere incerta la situazione di Icari, o meglio è certo che non si sappia che fine farà. Per adesso Maruo aspetta per capire se la Juve terrà fede alle promesse e verrà come un principe azzurro a cavallo a salvarlo dall’Inter. A Torino lo vorrebbero, tanto è vero che gli hanno tenuto libera la maglia numero 9, ma non è tutto così semplice. L’edizione odierna di Tuttosport ricorda le parole dei Nedved per cui la Juve non ...

Repubblica : L’arrivo di Icardi non presuppone l’addio di Milik : Mentre Wanda chiude anche al Monaco e Icardi resta sempre più immobile dando l’impressione di aver scelto di restare all’Inter con la certezza di non giocare, il Napoli continua a sperare di convincere l’argentino. L’eventuale arrivo di Icardi non prevede la cessione di Milik, lo scrive oggi la Repubblica, confermando che secondo Ancelotti i due possono giocare insieme. “Il Napoli resta determinato ed è pronto ad ...

Repubblica : Dybala-Icardi-Milik. Ora tutti mettono fretta a tutti : Bisogna fare presto. Lo sanno tutti gli interpreti in gioco. Il mercato chiude tra due settimane. Tra una comincia il campionato e adesso tutti mettono fretta a tutti, scrive Repubblica. Ognuno a modo suo. Dybala lo fa “sciorinando quasi sfacciatamente calcio delizioso”. Il Napoli pone l’ultimatum a Icardi. Icardi pressa la Juve affinché mantenga la promessa fatta mesi fa a Wanda. Marotta cerca di portare a casa Alexis Sanchez. ...

'Repubblica' : Conte vorrebbe Vidal e Icardi non servirebbe alla Juventus : La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, è pronta a proseguire la preparazione estiva, e nel match amichevole contro la Triestina sono emersi alcuni problemi nel gioco e soprattutto in fase realizzativa, mentre per la prima volta in questa stagione in un'amichevole, i bianconeri non hanno subito gol. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, ma prima di investire su altri acquisti, l'esigenza principale resta ...

CorSport : Il Napoli insiste su Icardi. Offre Milik e pRepara il rilancio a 50 milioni : Il Napoli insiste per Icardi, scrive il Corriere dello Sport. Sa che ormai è una corsa a due con la Roma, visto l’affollamento che ha la Juventus nel reparto di attacco e che ancora non ha risolto. Il club di De Laurentiis ci prova con tutta la forza. All’Inter Offre il centravanti che è venuto meno con il rinnovo di Dzeko con la Roma: Milik. E l’Inter non è insensibile alla proposta. Sa che non può permettersi di vivere con l’argentino fermo e ...

Repubblica : il Napoli si sente ancora in corsa per Icardi : Nonostante le voci di un’apertura di Icardi per la Roma, il Napoli non si sente affatto tagliato fuori dalla trattativa, scrive Repubblica. De Laurentiis è intenzionato ad avere la meglio sulla concorrenza. Confida nell’appeal che possono avere i 60 milioni di euro messi sul piatto insieme ad un ingaggio da 7,5 milioni di euro promesso all’argentino. La settimana prossima, scrive il quotidiano, arriverà probabilmente la ...

Repubblica – Per il Napoli strada in salita per Icardi. Ci prova anche Ancelotti a convincerlo : Icardi resta l’obbiettivo primario per l’attacco del Napoli che dopo Lozano pensa ad un bomber per completare la rosa. L’edizione odierna di Repubblica scrive che De Laurentiis non molla la trattativa e che Carlo Ancelotti è sceso in campo in prima persona per convincere l’argentino a dimenticare la Juve. Mauro Icardi sarebbe il profilo perfetto. Relativamente giovane ( ha 26 anni) e con un curriculum condito da ...

Per Repubblica - Icardi si allontana dal Napoli : o la Juve o la Roma : Secondo quanto scrive Repubblica l’ipotesi di portare a Napoli Mauro Icardi si è affievolita. Oggi il centravanti argentino dell’Inter ha tre possibilità davanti a sé: la Juventus, la Roma o la permanenza forzata ad Appiano. Il Napoli non è contemplato. La meta ideale di Maurito e Wanda è la Juventus, “che offrirebbe all’ambizioso Mauro l’occasione di una vendetta tecnica nei confronti dell’Inter”. Ma la strada verso ...

Juve : sfumato Lukaku - Paratici si starebbe pReparando per dare l'assalto a Icardi : Il divorzio in atto tra l'Inter e Mauro Icardi si arricchisce di un ulteriore colpo di scena. L'attaccante di Rosario, ormai fuori dai piani della dirigenza Suning e di quelli del nuovo allenatore Antonio Conte non ha partecipato alla tournée estiva e dopo aver perso a febbraio la fascia di capitano ora con l'arrivo di Romelu Lukaku sarebbe destinato a perdere anche la nove a favore del centravanti belga. La moglie e agente del giocatore, Wanda ...

Repubblica : Icardi infastidito dalle voci sulla gravidanza di Wanda Nara : Mauro Icardi prende tempo per decidere il suo futuro. Il Napoli si è fatto avanti, così come la Roma, che ha offerto Dzeko più 20 milioni, ma l’argentino continua a preferire la Juventus. La possibilità che sta valutando, al momento, è di rimanere all’Inter per 5,3 milioni netti a stagione Repubblica scrive che i contatti con gli avvocati per portare il club nerazzurro in tribunale sono fermi al primo sondaggio di un mese e mezzo ...

Repubblica : Icardi conteso tra Napoli e Roma : Mauro Icardi deciderà del suo futuro solo dopo che la trattativa tra la Juventus e il Manchester United per Lukaku sarà conclusa, scrive Repubblica. Se a Torino arrivasse il belga, infatti, in cambio di Dybala, è improbabile che si punti anche a Maurito. Di numeri 9 ce ne sarebbero a sufficienza. Tra l’altro, il presidente dell’Inter ha sempre detto che Icardi non andrà mai alla Juve e se davvero Paratici dovesse portare Lukaku a ...