Reddito di cittadinanza | dopo l' erogazione comincia la fase di ricerca di impiego

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) Da lunedì comincerà la nuovadeldi. La misura, voluta fortemente dal M5S, prevedeva infatti la riforma dei Centri per l'e l'impegno a cercare occupazione per tutti i beneficiari non pensionati. Così, dal 2 Settembre, i quasi 705 mila beneficiari saranno convocati per firmare il "Patto di Lavoro" che impegnerà gli stessi nelladi un'occupazione, coadiuvati anche dagli sportelli del Centro per l'che dovranno proporre loro fino a tre lavori. La normativa del Rdc prevede infatti che,il rifiuto del terzo lavoro, si perda il beneficio senza poterlo riottenere. Nonostante la crisi di Governo la riforma lavorativa entra, dunque, nel vivo.di: ecco chi dovrà lavorare e chi no Come già accennato sopra, in primis sono esclusi dall'obbligo di lavoro tutti coloro che percepiscono la Pensione di. Sono inoltre ...

