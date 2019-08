“Quella sera ero lì” Lady Diana | le rivelazioni di un testimone sull’incidente

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 31 agosto 2019) Ricorre oggi l’anniversario della morte di. Era il 31 agosto 1997 quando avvenne lo schianto del tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, mentre erano a bordo della loro Mercedes, guidata dal fidato autista Henri Paul. La Spencer aveva trentasei anni e ormai era divorziata dal Principe ed era impegnata con Dodi Al-Fayed. Quella tristei due partono dall’Hotel Ritz di Parigi seguendo la riva destra della Senna, per trovare l’appuntamento con la morte. Enorme fu la commozione in tutto il mondo, tanto che i funerali furono seguiti da 3 milioni di persone dal vivo e da oltre 80 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Proprio oggi, a ventidue anni dal quella triste giornata, arrivano le parole clamorose di unoculare che quella, mentreperdeva la vita, ha visto tutto. Si chiama Le Van Thanh e ora vuole far riaprire le indagini sulla morte della ...

sscnapoli : ?? @MrAncelotti “Faccio gli auguri a Maurizio Sarri, mi dispiace non poterlo incontrare sabato sera. Quella con la… - ethan_scraps : RT @demi_scraps: Non c'è nessun'altra come te. Quella te che ride. Quella te che mi sconvolge ancora il sabato mattina, con la felpa sporc… - valery745 : RT @anna_salvaje: Avete presente quando la Franca Leosini intervista gli autori di delitti? - Lei ricorda che ha detto agli inquirenti di n… -