Quanto amore per Sinisa! La famiglia di Mihajlovic organizza una festa a sorpresa al suo

Fonte : sportfair

(Di sabato 31 agosto 2019) Ariannae la dolcissimaper il suo Sinisa al rientro a Roma dopo la sfida al Dall’Ara tra Bologna e Spal Accoglienza dolcissima per Sinisaal suo ritorno a casa, a Roma, dopo la partita di ieri al Dall’Ara, che ha visto il Bologna aggiudicarsi il derby contro la Spal per 1-0. L’allenatore serbo, dimesso pochi giorni fa dall’ospedale dopo aver completato il primo ciclo di cure per combattere la leucemia, è stato accolto con palloncini, foto die dolci dediche. E’ stata la moglie Arianna ha condividere sui social lo speciale momento “AAA! Bentornato a casa papà @vickymiha @virgimih @miromiha19@dusanmiha88 @ .ercivetta. “, ha scritto la dolce metà di. >>> PER IL VIDEO >>>in casa: accoglienza dolcissima, la moglie Ariannauna...

LeleUfficiale : È assurdo quanto la visione delle cose cambi in base alla quantità d’amore che gli altri riescono a farti percepire. - faber_samir : RT @Vale22046: #SabatoCon la poesia a #casalettori Son fatta di pianti senza ragione persone nel cuore atti impulsivi Sono amore e affett… - Jn_7L : RT @ARitmoDelCuore: ??#ARitmoDelCuore ?? ????Bu??ngiorno nuovo???? #30agosto ?? ?? Non immagazzinate più di quanto p… -