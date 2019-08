Previsioni meteo | altro cavo instabile atlantico | Valzer di temporali sull’Italia

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Nuova, moderata crisi barica sui settori centrali del nostro bacino e intorno all’Italia. Nemmeno il tempo di far assorbire la goccia fresca in quota che ha imperversato per circa una settimana tra le isole maggiori e il medio-basso Tirreno, ecco già pronta un’altra insidia atlantica che potrebbe essere il prodromo di una lunga faseo perturbata sull’Italia. Per l’ennesima volta, unlegato al ramo secondario del getto sub-polare, trova un varco nel campo anticiclonico, specie alle medie e alte quote atmosferiche, verso il Mediterraneo centrale attraverso la Francia e il Golfo del Leone. Seppure ondulazione ancora una volta non particolarmente strutturata, anch’essa riuscirà a scatenare un’ accesa attività temporalesca su molte regioni italiane, territorio particolarmente sensibile anche a flebili fluttuazioni di ...

