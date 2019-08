Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 31 agosto 2019) Daa Roma a possibile dipendente dell’Uls 1 Dolomiti: a spianare la strada per un possibile impiego in pianta stabile per Carlo Santucci,romano di 33 anni, è stato l’intervento di soccorso durato 40 minuti che gli ha permesso dire martedì una 40enne toscana in arrestosul treno Obb delle Dolomit che accompagna i cicloturisti dalla pista San Candido-Lienz fino alla stazione di Dobbiaco. Santucci è laureato in medicina e chirurgia, è abilitato alla professione e lavora comein una clinica di Roma. Si trovava in vacanza a Cortina, la terra in cui affondano le radici della sua famiglia e che frequenta fin da quando era bambino: in assenza di un defibrillatore, è riuscito a soccorrere la turista fino all’arrivo dell’eliambulanza.Ora quella prova concreta delle sue capacità potrebbe ...

NegAdriana : RT @HuffPostItalia: Pratica massaggio cardiaco per mezz'ora e salva una donna: il medico precario viene assunto - AstiGioachino : RT @HuffPostItalia: Pratica massaggio cardiaco per mezz'ora e salva una donna: il medico precario viene assunto - HenryDvThoreau : RT @HuffPostItalia: Pratica massaggio cardiaco per mezz'ora e salva una donna: il medico precario viene assunto -