Porti chiusi al Made in Italy nel mondo | rischio di malattie e parassiti soprattutto da

Come chiudere il capitolo dei Porti chiusi : La nave Mare Jonio, nonostante onde alte due metri, è ferma ai limiti delle acque territoriali italiane, che non può superare per la decisione dei ministri del governo dimissionario di vietare l’ingresso nei porti italiani. La politica dei “porti chiusi” voluta da Matteo Salvini dimostra di nuovo il

Governo : ex sindaca Lampedusa - 'cancellare vergogna Porti chiusi - subito riforma Dublino' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Il nuovo Governo deve recuperare credibilità e autorevolezza in campo europeo, affinché si arrivi sul serio alla riforma del regolamento di Dublino e, intanto, ottenere operazioni comuni di monitoraggio e soccorso nel Mediterraneo che non possono prevedere accordi con

Storie di Porti chiusi : Quando volse la prora della sua nave verso le nostre sponde per individuare un luogo di sbarco, l’isola di Lampedusa non doveva essere di gran moda come punto d’approdo. Allora, tra chi vagheggiava dalle parti mediterranee delle “isole d’alto mare”, chiamate appunto Pelagie, conosciuta con una denom

Open Arms - sbarco migranti e sequestro nave/ Salvini 'Italiani vogliono Porti chiusi' : Open Arms, pm Agrigento impone sequestro nave e immediato sbarco di tutti i migranti: indagini per omissioni di soccorso. Le ultime notizie

"Porti chiusi" - "Godi del dramma". ?Ora è rissa fra Salvini e la Spagna : Chiara Sarra Spagna difende la Open Arms e accusa Salvini: "Si vanta del dramma usando i migranti". Il leghista: "La fermezza paga" Ieri sera sembrava fatta: la Guardia Costiera era pronta ad accompagnare i migranti sulla Open Arms fino a Minorca, in Spagna, dove possono sbarcare. Ma ora l'ong spagnola insiste per far scendere tutti in Italia. E scoppia pure la rissa tra il governo di Madrid e il Viminale. "Non siamo in grado di ...

"Porti chiusi" - "Godi del dramma". ?Ora è rissa fra Salvini e Spagna : Chiara Sarra Spagna difende la Open Arms e accusa Salvini: "Si vanta del dramma usando i migranti". Il leghista: "La fermezza paga" Ieri sera sembrava fatta: la Guardia Costiera era pronta ad accompagnare i migranti sulla Open Arms fino a Minorca, in Spagna, dove possono sbarcare. Ma ora l'ong spagnola insiste per far scendere tutti in Italia. "Non siamo in grado di metterci in navigazione verso le Baleari, a bordo c'è ormai una ...

Migranti - Salvini replica a Conte : 'Porti chiusi - se qualcuno preferisce un ministro Pd basta dirlo' : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ormai abbandonato la sua tradizionale posizione 'super partes' e sul caso Open Arms, su Facebook, ha ripreso duramente il vice premier Matteo Salvini accusandolo di "collaborazione sleale". La risposta, piccata, del ministro dell'Interno è arrivata a stretto giro. Il leader leghista da Castel Volturno (in provincia di Caserta) prima - e via social poi - ha replicato che gli italiani lo pagano per ...

Migranti - Salvini replica a Conte : 'Porti chiusi - se preferisce un ministro Pd basta dirlo' : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ormai abbandonato la sua tradizionale posizione 'super partes' e sul caso Open Arms, su Facebook, ha ripreso duramente il vice premier Matteo Salvini accusandolo di "collaborazione sleale". La risposta, piccata, del ministro dell'Interno è arrivata a stretto giro. Il leader leghista da Castel Volturno (in provincia di Caserta) prima - e via social poi - ha replicato che gli italiani lo pagano per ...

Conte scrive a Salvini : "L'immigrazione non si riduce ai "Porti chiusi" - da parte tua ennesima collaborazione sleale" : Durissime le parole del premier: "La politica non è potere ma responsabilità" che rimprovera all'ex alleato di governo i "troppi strappi istituzionali". La replica di Salvini non tarda ad arrivare: "Se qualcuno ha nostalgia di sbarchi e Pd lo dica"

Open arms - Matteo Salvini a Giuseppe Conte : "Ossessionato dai Porti chiusi? No - dalla lotta all'immigrazione" : Matteo Salvini ossessionato dai porti chiusi? "No, dalla sicurezza degli italiani". Così il ministro dell'Interno risponde alla lettera aperta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, "portando i numeri con cui giustifico il mio anno di lavoro e di stipendio", perché gli italiani "mi pagano per

Il Tar suona il requiem per i "Porti chiusi" di Salvini : Roma. Ancora una volta sono stati i giudici a ricordare a Matteo Salvini che lo stato di diritto è una cosa seria. Mercoledì il Tar del Lazio ha sospeso il divieto di ingresso in acque territoriali italiane che era stato firmato dal ministro dell’Interno, da quello delle Infrastrutture, Danilo Tonin

Antonio Banderas sta con la Open Arms : "I Porti chiusi sono un orrore" : Dopo Richard Gere, un altro divo di Hollywood scende in campo a favore della ong spagnola Open Arms. “Un orrore”, così l’attore e regista spagnolo Antonio Banderas ha definito la situazione della nave, che da oltre dieci giorni è ferma al largo di Lampedusa con 160 persone a bordoA riportare le parole del divo hollywoodiano sono i media spagnoli. Durante una conferenza stampa, Banderas ha spiegato che la ...

Decreto sicurezza bis - i “Porti chiusi” e le nuove leggi sull’ordine pubblico : ecco cosa c’è nel provvedimento approvato dal Senato : Dai “porti chiusi” alle nuove leggi sull’ordine pubblico fino alle multe per i comandanti delle navi che violano il divieto d’ingresso in acque italiane. Sono le nuove norme contenute nel cosiddetto Decreto sicurezza bis, il provvedimento bandiera della Lega approvato dal Senato con il voto di fiducia. Il testo conta in totale 18 articoli e introduce alcune nuove norme sulla gestione dell’ordine pubblico durante le ...

Migranti e Ong - Seehofer a Salvini sui Porti chiusi : 'Che senso ha se poi sbarcano?' : Continua a tenere banco la scelta dell'Italia di chiudere i propri porti alle Ong. Chi, nelle ultime ore, è tornato ad occuparsi della politica italiana sull'immigrazione è stato il Ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer che ha svelato le sue perplessità sulla strategia messa in atto dall'Italia, ha invitato Salvini ad aprire i porti ed ha rivelato alcuni retroscena rispetto a quelli che sarebbero stati i colloqui tra lui ed il leader ...