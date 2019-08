Piacenza | coppia scomparsa | il papà di Massimo | ' Doveva lasciar perdere Elisa'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) Sono trascorsi ormai 6 giorni da quandoPomarelli, 28 anni, eSebastiani (48) - entrambi residenti in provincia di- hanno fattole loro tracce. Le ricerche non si sono mai fermate e, nei giorni scorsi, le tracce fiutate dai cani molecolari hanno portato gli investigatori ed i soccorritori a Veleia Romana, impervia frazione di Lugagnano Val d'Arda (piccolo comune dell'Appennino). Oggi, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento del corpo a carico dell'uomo, un operaio tornitore residente a Campogrande di Carpaneto. Solo ieri, il padre dell'operaio, aveva commentato, sperando di riveder presto il figlio: "Gli avevamo detto dila". Il pranzo al ristorante Domenica 25 agosto,, impiegata nell'agenzia assicurativa di famiglia, è uscita dalla sua abitazione di Borgotrebbia dicendo ai genitori che sarebbe andata a pranzo ...

Notiziedi_it : Piacenza, coppia scomparsa: l’uomo indagato per omicidio e occultamento di cadavere - avv_procopio : RT @Corriere: Coppia scomparsa a Piacenza: l’uomo è indagato per omicidio - infoitinterno : Coppia scomparsa a Piacenza, Massimo Sebastiani indagato per omicidio e occultamento di cadavere -