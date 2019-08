Pensioni | la soluzione dell' ex Ministro Padoan | ' Lasciare morire quota 100 da sola'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) "Non è una misura che aiuta l'occupazione, anzi, fa perdere posti di lavoro", questo il giudizio piuttosto negativo di Piercarlosulla100. L'ex'Economia dei governi Renzi e Gentiloni, in carica dal 2014 al 2018, ha rilasciato una importante intervista al quotidiano torinese "La Stampa", in cui affronta diversi temi di stretta attualità riguardanti anche i programmi di governo in vistaa prossima legge di Stabilità. Tutto ancora nel campoe ipotesi perché come sottolinea l'agenzia di stampa "Agi", anche il governo Pd-M5S è ancora una semplice ipotesi, visto che si continua a trattare a livello istituzionale. Tra l'altro in alcune ipotesi di governo giallorosso, come è stato ribattezzato l'eventuale governo formato dal Pd e dal Movimento 5 Stelle,è tra i papabili nel ruolo di nuovo'Economia ee Finanze, insieme all'attuale ...

