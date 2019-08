Pazza Juve | prima schianta il Napoli | poi si fa raggiungere e festeggia con Koulibaly

L’inno “C’è solo l’Inter” (che sostituisce “Pazza Inter”) è l’esaltazione dell’anti-juventinità : L’inno che al San Siro soppianterà “Amala” con il ritornello “Pazza Inter” che a Conte proprio non piace, sarà “C’è solo l’Inter”. Un inno composto da Elio e Graziano Romani. Più bello, meno commerciale e più ancorato alla storia nerazzurra, scrive l’edizione milanese del Corriere della Sera. Il testo, omaggio all’indimenticato vicepresidente Peppino Prisco, rimarca che il club non è ...

Juventus - Pazza offerta allo United per Paul Pogba : non solo Matuidi e Mandzukic : Il Manchester United alza il muro per Paul Pogba. Il centrocampista francese è da settimane accostato al Real Madrid, dove lo vuole fortemente il connazionale Zinedine Zidane, ma secondo la stampa inglese i Red Devils stanno resistendo all’assalto perché non intendono sedersi al tavolo per offerte i

Mercato Juventus : offerta shock per Koulibaly e Pazza controfferta Napoli : Mercato Juventus: come già riportato nel primo pomeriggio, la Juventus avrebbe puntato con forza il difensore del Napoli Koylibaly. La trattativa è stata annunciata da Raffaele Auriemma a Radiomarte, ma ora emergono nuovi clamorosi sviluppi. Mercato Juventus: offerta shock per Koulibaly e pazza controfferta Napoli La Juve avrebbe messo sul piatto il cartellino dell’ex Gonzalo […] More

Neymar Juventus : Pazza idea di scambio - il padre atteso a Torino : Neymar Juventus: i contatti vanno avanti, ecco le ultimissime novità Il caso Neymar rischia diventare il botto del calciomercato dell’anno. Dopo aver soffiato al Barcelona De Ligt la Juve ci sta riprovando per l’attaccante brasiliano del Paris Saint Germain, uno dei più forti esterni offensivi del pianeta. La bomba di mercato lanciata stamattina dal Mundo […] More

Calciomercato Juventus : la Pazza idea di uno scambio stellare col City : Calciomercato Juventus : che pazza idea . Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport viene riportata una notizia che ha, a dir poco, del clamoroso. Secondo la rosea, sul finire della scorsa stagione Juventus e City avrebbero avviato una riflessione sulla possibilità di uno scambio tra l’argentino Paulo Dybala ed il nazionale verdeoro Gabriel Jesus. Uno […] More

Calciomercato Juventus : la Pazza idea di uno scambio STELLARE col City : Calciomercato Juventus : che pazza idea . Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport viene riportata una notizia che ha, a dir poco, del clamoroso. Secondo la rosea, sul finire della scorsa stagione Juventus e City avrebbero avviato una riflessione sulla possibilità di uno scambio tra l’argentino Paulo Dybala ed il nazionale verdeoro Gabriel Jesus. Uno […] More