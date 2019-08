Pallavolo – Mondiali U19 | Italia d’oro | le parole dei protagonisti

Pallavolo – Campionati Mondiali U18 : l’Italia pronta per la rassegna iridata - la lista delle azzurre convocate : Sono state scelte le dodici azzurre che prenderanno parte ai Mondiali U18 in Egitto, che scatteranno il prossimo 5 settembre Il Commissario Tecnico Marco Mencarelli ha scelto le dodici azzurrine che parteciperanno ai Campionati Mondiali U18, in programma in Egitto dal 5 al 14 settembre. Il gruppo lavorerà a Milano dal 1 al 3 settembre prima di partire alla volta de Il Cairo. Ecco le 12 atlete convocate: Alessia Bolzonetti, Giorgia Frosini, ...

Pallavolo – Mondiali U21 : l’Italia torna in finale dopo 26 anni - decisiva la vittoria degli azzurrini sulla Russia : Un risultato di grande portata, che permette alla selezione tricolore di giocare per l’oro mondiale per la terza volta nella sua storia in questa categoria dopo ventisei anni dall’ultima volta, l’Italia è in finale in un Campionato Mondiale under 21 maschile, grazie alla vittoria degli azzurrini di Monica Cresta per 3-1 (24-26, 25-19, 25-22, 25-21) sulla Russia. Un risultato di grande portata, che permette alla selezione tricolore di ...

Pallavolo – Azzurrine d’argento ai Mondiali U20 : l’Italia ko contro il Giappone in finale : Campionati del Mondo Under 20 Femminili: la Nazionale italiana è medaglia d’argento La Nazionale Italia Under 20 Femminile ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di categoria. In finale le ragazze di Massimo Bellano sono state sconfitte al tiebreak 3-2 (23-25, 21-25, 25-20, 25-19, 15-12) dal Giappone al termine di una gara mozzafiato. In vantaggio per due set a zero Lubian e compagne sembravano avviate alla conquista ...

Pallavolo – Campionati Mondiali U20 : l’Italia stacca il pass per la finale - si giocherà il titolo iridato con il Giappone : La nazionale italiana femminile under 20 ha superato 3-2 (19-25, 24-26, 25-21, 25-16, 18-16) la Turchia, conquistando la finale del Campionato Mondiale di categoria Ad Aguascelientes (Messico) con una splendida rimonta la nazionale italiana femminile under 20 ha superato 3-2 (19-25, 24-26, 25-21, 25-16, 18-16) la Turchia, conquistando la finale del Campionato Mondiale di categoria. Domani mattina (ore 3 italiane) le azzurrine di Massimo ...