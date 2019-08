Pagelle Juventus Napoli | De Ligt il peggiore | super Douglas Costa

Juventus-Napoli 4-3 - le Pagelle : azzurri col cuore ma è disastro Koulibaly. Bene Lozano : Juventus-Napoli 4-3, le pagelle: Juventus-Napoli 4-3, le pagelle: Alex MERET 6 – Non può nulla sui gol della Juventus ma risulta decisivo su almeno tre occasioni dei bianconeri lasciando intatto quel passivo che il Napoli riesce anche a recuperare. Kostas MANOLAS 5.5 – Due gol sul suo lato nel giro di 3 minuti senza che ne capisse nulla. Completamente al di fuori da ogni logica difensiva, l’intesa con i compagni di ...

Parma-Juventus 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb : ottimo Chiellini [FOTO] : Parma-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per il campionato di Serie A, esordio in trasferta per i campioni d’Italia in carica della Juventus che sono scesi in campo nella contro il Parma, match che alla vigilia poteva essere considerata insidiosa. La squadra bianconera ha fatto valere la maggiore qualità dal punto di vista tecnico, dal primo minuto in campo Gonzalo Higuain invece di Dybala, ...

Luciano Moggi - le Pagelle a Juventus e Napoli : "Cosa stanno sbagliando sul mercato" : La stagione calcistica 2019/20 parte con le squadre senza un' identità precisa, visto che il mercato chiuderà il 2 settembre. Seguendo una certa logica, legata a quanto fatto fino ad oggi dalle società, cercheremo di intravedere quali potranno essere gli esiti di questo torneo che si annuncia però d

Pagelle Juventus Inter : Buffon - Demiral e Ronaldo sugli scudi : Pagelle Juventus Inter: Le Pagelle di Juvedipendenza della partita andata in scena oggi per la International Champions Cup, conclusasi con un giusto pareggio nel tempo regolamentare e con la vittoria della Juve ai Rigori. Juventus-Inter 1-1 ( 4-3 dopo i rigori) Inter più incisiva nel primo tempo, Juventus migliore nella ripresa. Pagelle Juventus Inter: Buffon, […] More