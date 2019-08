Oroscopo Gemelli | settembre | preoccupazioni nel lavoro

Oroscopo 1 settembre : per i Gemelli momento di revisione sentimentale : Prende il via un nuovo mese per tutti e dodici i segni zodiacali. Concluso il mese di agosto, arriva quello di settembre. L'Oroscopo dell'1 settembre 2019 vedrà i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli vivere una fase di calo nei sentimenti. Per lo Scorpione invece fortunati i nuovi incontri sentimentali. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni con amore, lavoro e saluti assoluti protagonisti di questa prima giornata di ...

Oroscopo 12 settembre : amore al culmine per Gemelli - Toro in ribasso : La giornata di giovedì 12 settembre l'amore si prospetta più sereno, più tranquillo, come nel caso dei nativi del segno dei Pesci e dello Scorpione, piuttosto incerto come nel caso del Leone e del Cancro, ma anche erotico come nel caso dei Gemelli. Bilancia sarà stabile, mentre il Sagittario sotto l'influenza di Giove avrà ancora un po' di rabbia da smaltire. A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì, segno per ...

Oroscopo della prima settimana di settembre : giornate avverse a Gemelli e Pesci : Agosto è ormai giunto alla fine della sua corsa e settembre sta arrivando senza alcun freno, con l'Oroscopo pronto ad anticipare le giornate di ogni singolo segno zodiacale fornendo consigli utili. C'è chi ha passato gli ultimi giorni affrontando nervosismo e stress, dovuto ad impegni lavorativi impossibili da rimandare, mentre altri hanno avuto la possibilità di godersi le ferie e le vacanze senza intoppi. La nuova settimana in arrivo, quella ...

Oroscopo 2 settembre : Cancro positivo e determinato - Sagittario spontaneo - Gemelli stanco : Durante la giornata di lunedì 2 settembre, alcuni segni zodiacali avranno difficoltà ad abituarsi nuovamente ad alzarsi presto la mattina per andare a lavorare; questo vale soprattutto per i nativi Gemelli o Ariete. Al contrario, Leone e Sagittario saranno particolarmente attivi sul posto di lavoro, tanto da riuscire a ottenere qualche guadagno extra. Cancro dedicherà la propria giornata al partner, mentre Scorpione sarà diffidente verso i ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 30 agosto : Scorpione consapevole - Gemelli diffidente : L'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì apre i confini ai sentimenti e approfondisce le esperienze amorose, studiando i transiti planetari favorevoli. Una nuova sicurezza pervade Ariete, Vergine, Cancro, Bilancia, Scorpione e Capricorno, grazie ad alcune configurazioni astrali spettacolari. L'intesa di coppia sarà raggiunta con maggiore facilità approfondendo le previsioni astrologiche seguenti, benefiche anche per gli altri simboli ...

L'Oroscopo di domani 30 agosto : Sagittario innamorato - Gemelli temerario : Una nuova intelligenza anima L'oroscopo di venerdì e sprigiona effetti benefici derivanti dall'entrata di Mercurio in Vergine. L'astro della comunicazione e dell'intelletto individua le attitudini e apre a un dialogo costruttivo sia per l'amore che per i rapporti lavorativi. Buone le opportunità non solo per Vergine, ma anche per Capricorno, Cancro, Scorpione e Toro che aprono i propri orizzonti in maniera pratica e analitica, nelle previsioni ...

Oroscopo 29 agosto : Ariete agitato - Gemelli in crisi : L'Oroscopo del 29 agosto è pronto a svelare che cosa hanno in mente gli astri per voi. Giornata importante per i nativi del Cancro e del Leone, mentre le persone dell'Acquario devono superare certi disagi. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – Per molti di voi questo è un periodo di precarietà, sia sul lavoro che in ...

Oroscopo 28 agosto : relazioni sentimentali a rischio per i Gemelli : Di seguito le previsioni del 28 agosto 2019, giorno in cui la Bilancia dovrà fare una scelta importante in ambito lavorativo. Per i Pesci bene i sentimenti. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata. Previsioni e Oroscopo del 28 agosto 2019 Ariete: in questa giornata l'insofferenza che ha dominato durante gli ultimi due giorni può essere superata. Nel lavoro la ...

L'Oroscopo di domani martedì 27 agosto - primi sei segni : buone notizie a Gemelli e Leone : L'oroscopo di domani martedì 27 agosto 2019 è pronto a dare le giuste info (si spera) sul secondo giorno di questa settimana. In campo i settori legati al lavoro ed ai sentimenti, in questo contesto messi sotto analisi in relazione ai primi sei simboli astrali. Pertanto in primo piano la classifica e le predizioni da Ariete a Vergine, corredata come sempre da consigli e dritte da sfruttare nella odierna quotidianità. Bene, iniziamo a dare ...

Oroscopo 26 agosto : Gemelli frustrati - Acquario irascibile : Inizia una nuova giornata per i 12 segni zodiacali. L'Oroscopo del 26 agosto annuncia che per le persone del Leone è una giornata piena di ottimismo, mentre i nativi del Sagittario devono smaltire una montagna di scartoffie. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute per questa giornata d'inizio settimana. Previsioni del 26 agosto da Ariete a Vergine...Continua a leggere

Oroscopo 28 agosto : Leone e Sagittario spensierati - Ariete fortunato - Gemelli fiducioso : Durante la giornata di mercoledì 28 agosto, i nativi sotto molti segni zodiacali saranno spensierati, con la voglia di viaggiare e divertirsi, come i nativi Leone e Sagittario. Invece la Bilancia inizierà a sentire lo stress a causa del lavoro, mentre il Capricorno sarà particolarmente fortunato in ambito sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 28 agosto 2019. Previsioni Oroscopo ...

Oroscopo 24 agosto : Gemelli incompresi - occasioni per Leone : L'Oroscopo del 24 agosto è pronto a svelare che cosa hanno in serbo gli astri per tutti e 12 i segni zodiacali. Periodo strano per i nativi del Sagittario, mentre le persone dell'Acquario devono prendere una grande decisione. Nel dettaglio, le previsioni segno per segno per questa giornata di sabato. Amore e lavoro come assoluti protagonisti. Oroscopo di sabato 24 agosto da Ariete a Vergine Ariete – Nell'ambito lavorativo vi è un rilancio ...

Oroscopo 26 agosto : Ariete soddisfatto - Gemelli dell'umore giusto : Durante la giornata di lunedì 26 agosto, i nativi Vergine saranno sommersi dal lavoro, con il rischio di non riuscire a finire tutto entro il tempo limite. Toro sarà dell'umore giusto, mentre Bilancia riuscirà a mantenere un equilibrio perfetto tra l'amore e il lavoro. Sagittario dovrà cercare di dare il meglio sul posto di lavoro, mentre i nativi Pesci si sentiranno particolarmente stanchi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

L'Oroscopo del weekend dal 23 al 25 agosto : Gemelli affascinante - Scorpione pragmatico : L'oroscopo del weekend dal 23 al 25 agosto vede l'entrata del Sole nella casa astrologica sesta, quella della Vergine. Questo luminare influenza molto le sensazioni di ciascun segno zodiacale, alle prese con l'amore e le opportunità fortunate di questo fine settimana di agosto. I transiti planetari incrociandosi con il Sole, esortano i simboli dello zodiaco ad abbandonare un pragmatismo che rende l'amore troppo selettivo, consigliando nelle ...