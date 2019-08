Norman Fucking Rockwell di Lana Del Rey è il disincanto pulp del sogno americano

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 31 agosto 2019)diDel Rey è la conferma che cercavamo: Elizabeth Woolridge Grant è la vocedel, dell'isteria vintage e della nictofilia crepuscolare necessaria in un tempo in cui le star sfoggiano finti sorrisi per esorcizzare le paure di questo tempo. L'avevamo adorata dai tempi di Born To Die (2012), forte di pezzi come la title-track, Summertime Sadness e Video Games. Insieme a lei abbiamo scoperto una California che non era iloltreoceano, ma un lungo addio alle cose e alle persone, fotografato con la luce di un tramonto in cui la tempesta minacciava le nostre teste.è una sigaretta abbandonata sul posacenere che brucia, solitaria, mentre noi guardiamo fuori dalla finestra quando stiamo al telefono per pregare qualcuno di restare. Numerose le anticipazioni lanciate nell'arco di un anno: ...

OptiMagazine : Norman Fucking Rockwell di @LanaDelRey è il disincanto pulp del sogno americano (recensione) - _eesp : Mi fa piacere vedere che nella mia tl siamo tutti sotto un treno per norman fucking rockwell, evidentemente tutti s… - LaskuNikolin : Ho appena finito di vedere la recensione di AJayll su Norman Fucking Rockwell, i 35 minuti meglio spesi della mia v… -