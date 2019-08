Non solo Alitalia e Whirlpool Sono 160 le crisi in attesa di soluzione

Fonte : agi

(Di sabato 31 agosto 2019) L'attuale situazione politica ha messo in allarme migliaia di lavoratori che attendono soluzioni ai 160 tavoli diaperti al ministero dello Sviluppo economico. Agosto è iniziato con una ventata di ottimismo al dicastero di via Veneto, dove il 5 è stato raggiunto l'accordo per la cessione della Honeywell di Atessa a Baomarc e il 6 è stata trovata l'intesa al tavolo Pernigotti, per la reindustrializzazione del sito di Novi Ligure. Ma le vertenze indecine. Le vicende più complicate(che non è tra quelle al tavolo dima è seguita dal Mise) e quelle dell'ex Ilva e Whirlpool, legate al decreto Imprese, approvato dal consiglio dei Ministri nella formula 'salvo intesè, che doveva essere pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 agosto per poi essere convertito in legge dalle Camere. Nel decreto trovano spazio la questione dell'immunità penale, civile e ...

