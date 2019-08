Neymar | dalla Francia arriva la svolta clamorosa | ha deciso di restare al PSG!

Neymar-Barcellona - c’è la svolta? Dalla Spagna : “I dirigenti catalani volano a Parigi” : Neymar-Barcellona, possibile svolta in merito al passaggio del brasiliano ai catalani, nonostante le parole di Tuchel che lo vorrebbe ancora con sé. Secondo i media catalani, a cominciare dall’emittente Rac1, domani i dirigenti blaugrana voleranno a Parigi per discutere l’affare dopo il summit andato in scena oggi al Camp Nou. I vertici del club spagnolo si sono infatti riuniti e hanno avuto anche un contatto telefonico con il ...

Dalla Spagna - Mundo Deportivo : Neymar possibilità per la Juventus : Resta probabilmente uno degli argomenti principali di calciomercato, considerando che ci si avvia alla chiusura delle trattative, prevista per il 2 settembre: si parla del possibile trasferimento di Neymar dal Paris Saint Germain. Come è noto infatti il giocatore brasiliano vorrebbe lasciare Parigi e rilanciarsi in un altro campionato, probabilmente la meta più ambita resta sempre la Spagna, ma non è da escludere un possibile approdo in Italia. ...

Neymar Juventus - dalla Spagna : bianconeri ancora in corsa per O Ney : Neymar Juventus – Non si spegne il sogno Neymar per il Calciomercato della Juventus. Il brasiliano ha rotto da tempo con il Paris Saint Germain e sta cercando in tutti i modi di cambiare aria. Barcellona e Real Madrid sono le grandi favorite nella corsa alla stella carioca, ma secondo i rumors in arrivo dalla Spagna c’è la possibilità che […] More

Neymar Juventus - dalla Spagna sono certi : ecco cosa potrebbe accadere! : Neymar Juventus- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come sottolineato dai colleghi spagnoli di “El Chiringuito TV”, il Barcellona si sarebbe ufficiosamente tirato indietro per la corsa a Neymar. L’attaccante brasiliano, quindi, potrebbe aprire alla Juventus, ma restano da valutare diversi dettagli. Di fatto, Paratici vorrebbe puntare forte su Icardi dopo aver […] More

Dalla Spagna - As : Juve - Neymar - sarebbero pronti 100 milioni più Dybala per il brasiliano : La Juventus potrebbe sicuramente rappresentare una delle protagoniste principali di questi ultimi giorni di calciomercato: come è noto infatti il 2 settembre ci sarà la chiusura e resta importante l'esigenza della Juventus di cedere alcuni esuberi. I principali indiziati a lasciare i bianconeri sono Rugani, Matuidi e Mandzukic ma non sono da escludere eventuali partenze di Emre Can e di Dybala. Per quanto riguarda il difensore centrale, è ...

Neymar Juventus - dalla Spagna insistono : arriva la clamorosa conferma! : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, e come evidenziato anche da quella francese, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Neymar. Un sogno nel cassetto last minute da parte della dirigenza bianconero, confermato totalmente dai colleghi spagnoli. Una notizia che, ora come ora, non trova conferme in Italia. Perchè Neymar […] More

Neymar Juventus - clamoroso dalla Spagna : affondo bianconero - offerta shock : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo Neymar. Come evidenzia il quotidiano spagnolo, Paratici sarebbe pronto ad offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il club francese a dire sì. affondo che potrebbe concretizzarsi realmente e il giocatore aprirebbe […] More

Neymar Juventus - clamoroso dalla Spagna : affondo bianconero - offerta schock : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo Neymar. Come evidenzia il quotidiano spagnolo, Paratici sarebbe pronto ad offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il club francese a dire sì. affondo che potrebbe concretizzarsi realmente e il giocatore aprirebbe […] More

Dalla Spagna - assalto finale del Barcellona per Neymar : Secondo l’emittente radiofonica RAC-1, ci sarebbe stata questa mattina una mega riunione della dirigenza del Barcellona in cui si è presa la decisione di avanzare un’offerta finale al PSG per Neymar. Lo riporta anche As che riferisce che la motivazione alla base di questa offerta è dimostrare al PSG che si fa sul serio per il brasiliano. Dalla Francia infatti erano trapelate indiscrezioni, dopo le tante offerte ritenute insufficienti ...

Neymar-Barcellona - il retroscena dalla Francia : “Tutto un bluff per accontentare Messi…” : Neymar-Barcellona, la telenovela si arricchisce sempre di nuovi dettagli. Dopo la cessione di Coutinho al Bayern Monaco, si poteva inizialmente ipotizzare ad un’apertura del brasiliano in Catalogna, ma la verità è che Coutinho rappresentava l’unica contropartita che al PSG interessava. Cosa si fa adesso? dalla Francia, il retroscena abbastanza bizzarro: il tentativo di riportare ‘O ‘Ney’ in blaugrana è ...

Dalla Francia - accordo di massima per Neymar al Barcellona : Secondo Le Parisien, il Barcellona avrebbe fatto un affondo per Neymar. Il quotidiano francese parta di un’offerta al PSG di Coutinho più 80 milioni di euro per il brasiliano. Lo stesso quotidiano sottolinea che, sebbene, secondo l’entourage del calciatore, Neymar vuole tornare a Barcellona, ??l’offerta non convince il PSG. La quotazione fatta dal Barca di 120 milioni per Coutinho appare spropositata secondo i francesi. ...

Psg - Verratti sta dalla parte di Neymar : “Spero resti - è un giocatore incredibile” : “Non ho ascoltato quei cori. I sostenitori possono fare quello che vogliono. Siamo molto vicini a Neymar. È un giocatore che ha dato molto a Parigi. L’anno scorso, ha segnato in momenti importanti. È un giocatore incredibile che entusiasma tutti. Penso sia positivo per lui se le cose siano chiare. Queste sono cose che riuscirà a gestire con il club, ma spero resti”. Queste le parole del centrocampista del Psg, Marco ...

Neymar Juventus : offerta monstre dalla Spagna per il brasiliano : Neymar Juventus: secondo “Sport” la telenovela Neymar si arricchisce di un ulteriore capitolo . L’esterno d’attacco della Nazionale brasiliana sarebbe destinato a giocare nella Liga, ma non con la tanto amata maglia del Barcellona. Il Paris Saint Germain, infatti, non ha alcuna intenzione di cedere Neymar ai blaugrana e stanno negoziando con il Real Madrid. […] More

Calciomercato - dalla Spagna : 'Neymar offerto a Juventus - Real e Manchester United' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Joao Cancelo è stato ceduto al Manchester City in cambio di Danilo e trenta milioni di euro. Un'operazione di mercato che è stata criticata da larga parte dei tifosi della Juventus, in quanto sarebbe un chiaro downgrade. La dirigenza bianconera, comunque, aveva bisogno di soldi dopo le enormi spese dovute agli acquisti di Cristiano Ronaldo (l'anno scorso) e De Ligt ...