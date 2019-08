Nel centrodestra tornano le liti

Nuovi equilibri Nel centrodestra : Salvini scivola - Berlusconi risorge : Silvio Berlusconi ritorna sulla scena politica in seguito alla crisi di governo determinata dal suo alleato Matteo Salvini . Molti sostenitori della Lega non hanno apprezzato la mancanza di chiarezza del proprio leader, il quale ha sfiduciato il governo e, subito dopo, quasi pentito, ha ritirato la sfiducia e, addirittura, ha chiesto a Luigi Di Maio nuovamente l'alleanza purché venissero rispettate alcune condizioni. Infine, l'uso improprio del ...

Tajani chiede un accordo "di pari dignità" Nel centrodestra prima del voto : “Senza Forza Italia non si va alle urne”, intima Antonio Tajani, già presidente del Parlamento europeo che oggi guida la Commissione Affari costituzionali a Bruxelles, in un'intervista a Il Messaggero in edicola. E invoca anche un patto politico di tutto il centrodestra “con il Carroccio prima del voto”. Primo obiettivo, dunque, è “fare cadere il governo” e “creare una coalizione di centrodestra in grado di avere una maggioranza solida alla ...