Napoli | ufficiale il passaggio di Ounas al Nizza

Calciomercato Napoli - ufficiale : Ounas al Nizza - prestito con diritto di riscatto : ufficiale una cessione in casa Napoli. Nuova esperienza in Francia per Ounas. Il Napoli – si legge sul profilo Twitter – “comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Adam Ounas al Nizza. All’attaccante classe 1996 vanno i migliori auguri per la stagione in corso”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna ...

Ufficiale : Juventus-Napoli - arbitra Orsato : Sono ufficiali le designazioni arbitrali per Juventus-Napoli di sabato sera. Alla fine l’arbitro scelto per dirigere la gara è Orsato, decisione che non piacerà a De Laurentiis, che già il Mattino dava preoccupato per un’ipotesi del genere. Orsato, infatti, è l’arbitro di Inter-Napoli che frenò la corsa del Napoli verso il primo posto, l’anno scorso. Ad assistere Orsato saranno Manganelli e Costanzo. Quarto uomo Pasqua. ...

Ufficiale - Lozano al Napoli : cifre e dettagli dell’affare : Lozano stipendio Napoli – E’ finalmente Ufficiale il nuovo colpo di mercato in casa Napoli. Il club partenopeo ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante Hirvig Lozano. Il calciatore classe ’95, cresciuto nel Pachuca, arriva dal PSV Eindhoven, dove nelle ultime due stagioni ha messo a segno 45 reti in 83 partite. «Il Napoli ufficializza […] L'articolo Ufficiale, Lozano al Napoli: cifre e dettagli dell’affare è ...

Calciomercato Napoli - ufficiale Lozano : il benvenuto del presidente De Laurentiis [FOTO] : Hirving Lozano è ufficialmente un giocatore del Napoli. E’ stato il presidente Aurelio De Laurentiis a dare l’annuncio su Twitter, dove ha pubblicato una foto dell’attaccante messicano al momento della firma con il messaggio: “benvenuto Hirving”. Lozano arriva al club partenopeo dal Psv Eindhoven a titolo definitivo. Questo il comunicato del Napoli sul proprio sito ufficiale. “Il Napoli ufficializza ...

Ufficiale : Lozano è un calciatore del Napoli : È arrivato a sorpresa e forse prima di quanto i tifosi si aspettassero il tweet di De Laurentiis che annuncia l’ufficialità di Lozano al Napoli Benvenuto Hirving ! #ADL pic.twitter.com/OI8O5efkSh — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 23, 2019 Secondo alcuni è passata sotto gamba l’importanza del colpo chiuso da De Laurentiis portando in azzurro il messicano che sia da un punto di vista tattico che mediatico potrebbe ...

Juventus - Sarri out per Parma e Napoli : il comunicato ufficiale del bianconeri : L’allenatore Maurizio Sarri sarà costretto a saltare le prime due giornate di campionato, il tecnico della Juventus out dunque per le sfide contro Parma e Napoli. Maurizio Sarri è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medici oggi, che hanno evidenziato un buon decorso clinico. Per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi, l’allenatore non siederà in panchina in occasione delle prime ...

Marsiglia – Napoli : La formazione ufficiale degli azzurri : Confermata la formazione degli azzurri nell’amichevole contro il Marsiglia. Debutto stagionale per Fabian che farà coppia con Elmas a centrocampo. In difesa Hysaj e Luperto dal primo minuto. Napoli (4-2-3-1): Meret, Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam, Callejon, Elmas, Fabian, Insigne, Mertens, Milik. Leggi anche : L'articolo Marsiglia – Napoli: La formazione ufficiale degli azzurri proviene da Forzazzurri.net.

UFFICIALE - partenza dura per il Napoli ecco le prime due avversarie in trasferta : Il Napoli ha scoperto il primo avversario della nuova stagione. Il campionato degli azzurri partirà in trasferta – come richiesto dalla società alla Lega per le prime due giornate sul campo della Fiorentina. Questa la prima giornata: Cagliari-Brescia Fiorentina-Napoli Hellas-Bologna Inter-Lecce Parma-Juve Roma-Genoa Sampdoria-Lazio Spal-Atalanta Udinese-Milan Seconda giornata subito big match contro la Juventus allo Stadium per il ...

Napoli-Liverpool - la formazione ufficiale schierata da Klopp : Amichevole Napoli-Liverpool Di seguito la formazione ufficiale del Liverpool Liverpool – Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner, Wijnaldum; Oxlade-Chamberlain, Origi. In panchina Lonergan, Lovren, Gomez, Lallana, Brewster, Lewis, Hoever, Duncan, Wilson, Elliott, Van den Berg. Leggi anche Insigne: “Liverpool? Un onore ricevere i complimenti da Klopp, contro queste squadre non è mai ...

[FOTO]Il Liverpool elogia il Napoli sul proprio sito ufficiale : “Grande squadra” : Grandi elogi da parte del Liverpool nei confronti del Napoli. Nella scheda sull’avversario, proposta dal sito ufficiale dei campioni d’Europa : Passare dal secondo posto al primo, dopo essere arrivato secondo per tre volte negli ultimi quattro anni. Gli azzurri possono essere orgogliosi di essersi affermati come seconda forza in Italia, a 13 anni di distanza dalle sei stagioni di esilio tra B e C. Next up, @sscNapoli — ...

FOTO – UFFICIALE – Eljif Elmas al Napoli! Il Tweet di De Laurentiis : Eljif Elmas è un nuovo giocatore della SSC Napoli Mercato Napoli 2019-2020, è UFFICIALE il terzo acquisto del Napoli è Eljif Elmas. Di seguito il Tweet del presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis: UFFICIALE Elmas al Napoli, il Tweet di De Laurentiis Leggi anche Gazzetta – Tesoretto Napoli: già incassati 90 milioni e pronte altre 3 cessioni Potrebbe interessare anche VIDEO – Disordini Juve-Inter, striscioni provocatori ...

UFFICIALE – Elmas è un calciatore del Napoli : l’annuncio : UFFICIALE – Elmas è un calciatore del Napoli: UFFICIALE – Elmas è un calciatore del Napoli. L’ annuncio dell’ ufficialità è arrivato via Twitter con un post sull’ account del Fenerbahce. Eljif Elmas, quindi, è un giocatore azzurro. Il centrocampista macedone classe ’99, di origini turche, è stato pagato 16 milioni più bonus e stamane potrebbe arrivare in italia per le visite mediche per poi raggiungere ...

