Muciaccia spiega la crisi di governo in stile Art Attack con i

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 31 agosto 2019) “Come spiego l’attuale situazione politica ai miei bambini?”. Per rispondere alla domanda, il celebre conduttore di Artsi è lasciato prendere da un attacco d’arte.In un video postato sul suo profilo Facebook, Giovanni Mucciaccia utilizza carta, forbici e, ovviamente, colla vinilica, per fare satira politica sulladi, utilizzando i “personaggi portasegreti” da lui creati, liberamente ispirati a Salvini, Di Maio e Zingaretti.“E che cosa succederà poi?”, si chiede alla fine del video, lasciando appesa la domanda che sta in queste ore animando il dibattito politico. “Lo scopriremo nel prossimo attacco d’arte”, preannuncia.

