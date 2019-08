Mountain bike - Mondiali 2019 : trionfo di Pauline Ferrand-Prevot - sul podio anche Jolanda Neff e Rebecca McConnell. Lontane le azzurre : La francese Pauline Ferrand-Prévot conquista il titolo nel cross country ai Mondiali 2019 di Mountain bike. A Mont-Saint-Anne (Canada) la 27enne nativa di Reims si laurea per la seconda volta in carriera campionessa iridata, quattro anni dopo il successo a Vallnord 2015. La transalpina ha dominato nella seconda parte di gara, superando le rivali con una grande progressione e andandosi a prendere la vittoria in solitaria con 43” di vantaggio ...

Mountain bike - Mondiali 2019 : Nino Schurter a caccia dell’ennesimo titolo - Gerhard Kerschbaumer cerca l’impresa : Questa sera alle ore 20.45 italiane si svolgerà a Mont-Saint-Anne (Canada) la gara Elite maschile del cross country ai Mondiali 2019 di Mountain bike. Sarà la prova più attesta di questa manifestazione, con i migliori biker del pianeta che si sfideranno per conquistare l’ambita maglia iridata. Il percorso è di 4 km e presenta due salite impegnative nel finale, su cui potrebbe arrivare l’azione decisiva. Bisognerà prestare particolare attenzione ...

Mountain bike - Mondiali 2019 oggi : orari - programma - tv e streaming : Dopo tre giorni di intense gare giovanili, unite alla Mixed Relay è finalmente arrivato il giorno degli Elite nel Cross Country ai Mondiali di Mountain bike 2019 in programma in questi giorni a Mount Saint Anne (Canada). oggi (31 agosto) verranno assegnati i titoli iridati in quella che è a tutti gli effetti una disciplina olimpica. I campioni uscenti, lo svizzero Nino Schurter e la statunitense Kate Courtney, metteranno in palio il loro titolo ...

Mountain bike - Mondiali 2019 : bronzo per Andreas Emanuele Vittone tra gli Juniores! Titolo al britannico Charlie Aldridge : Andreas Emanuele Vittone conquista una splendida medaglia di bronzo tra gli Juniores nel cross country ai Mondiali 2019 di Mountain bike. Sul circuito di Mont-Saint-Anne (Canada) il campione italiano di categoria è stato grande protagonista, lottando fino all’ultimo per la vittoria e riuscendo a salire sul podio con una prestazione eccellente. Il 17enne nativo di Aosta regala così all’Italia la prima medaglia di questa rassegna iridata e centra ...

Mountain bike - Mondiali 2019 : la Svizzera si aggiudica la prova del team relay. Azzurri ai piedi del podio : La prova iridata del team relay ha inaugurato i Campionati del Mondo di Mountain bike cross country a Mont Sainte Anne, in Canada, che per la terza volta nella storia ospita la rassegna iridata. Quella che per noi italiani si chiama semplicemente staffetta a squadre, è stata conquistata, come da pronostico, dalla Svizzera di Nino Schurter, Jolanda Neff, Sina Frei, Joel Roth e Janis Baumann. Gli elvetici erano arrivati in Canada da campioni ...

Mountain bike - Mondiali 2019 : i favoriti. Gerhard Kerschbaumer sfida Nino Schurter : Sabato 31 agosto si svolgeranno le gare Elite del cross country ai Mondiali 2019 di Mountain bike. Sarà la giornata clou della rassegna iridata di Mont-Saint-Anne (Canada), che vedrà protagonisti i migliori biker del circuito, che si sfideranno per conquistare il titolo. Le gare si svolgeranno su un percorso di 4 km, caratterizzato da due salite impegnative nella seconda parte, seguita da una discesa che porterà fino al traguardo. Sarà un ...

Mountain bike - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Domani (mercoledì 28 agosto) prenderanno il via a Mont-Saint-Anne (Canada) i Mondiali 2019 di Mountain bike. Una rassegna iridata che offrirà a tutti gli appassionati grande spettacolo fino a domenica 1° settembre. Saranno assegnati complessivamente tredici titoli, tra cui quelli della E-MTB, grande novità di questa edizione, che proporrà quindi anche le sfide sulle bici elettriche. L’Italia si presenterà con una squadra ricca di talenti ed è ...

Ciclismo – Mondiali di Mountain bike : quindici gli azzurri convocati per la rassegna iridata in Canada : Sono 15 gli azzurri convocati da Mirko Celestino per le prove XCO e 5 quelli di Roberto Vernassa per il DH Le Nazionali XCO e DH, partite domenica da Milano Malpensa, sono arrivate nella notte a Mont Saint Anne, in Quebec, per prendere parte al Mondiale MTB 2019, di scena da mercoledì 28 agosto fino al 1° settembre. Come vuole una ormai consolidata tradizione, il primo titolo assegnato sarà la staffetta, disciplina nella quale la Nazionale ...

Mountain bike - Mondiale 2019 : ecco tutti i convocati azzurri e le speranze del nostro Paese : Manca davvero poco all’inizio dei Campionati mondiali di MTB XCO che andranno in scena a Mont Saint Anne, in Canada, da giovedì 29 agosto a domenica 1 agosto. Le ambizioni azzurre non sono di certo paragonabili a quelle di altre nazioni, ma siamo certi che i quindici atleti convocati dal CT Mirko Celestino daranno comunque il massimo per difendersi al meglio. I loro nomi sono, per quanto riguarda gli uomini élite, Gioele Bertolini (Centro ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Lenzerheide 2019 : Martina Berta trionfa tra le Under23! Vince ancora Van der Poel - torna al successo Rissveds : Arriva la vittoria italiana nel cross country a Lenzerheide (Svizzera), dove si è conclusa oggi la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Mountain bike. Sul tracciato elvetico Martina Berta si impone tra le Under23, centrando così il primo successo in carriera nel massimo circuito. Un risultato straordinario per la 21enne del team Torpado Ursus, che è riuscita a interrompere il dominio della tedesca Ronja Eibl, che era reduce da tre ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Lenzerheide 2019 : Ferrand-Prevot e Van der Poel vincono la Short Track. Hannah e Hart i migliori nella qualificazioni del Downhill : Questa settimana la Coppa del Mondo di Mountain Bike fa tappa a Lenzerheide (Svizzera) e oggi è iniziato il lungo weekend che si concluderà solo domenica. Nel caldo pomeriggio si sono infatti completate le gare maschili e femminili di Short Track e le qualificazioni della prova di Downhill, anche in questo caso di entrambi i sessi. Andiamo a vedere cosa è successo. nella competizione maschile dello Short Track l’olandese Mathieu Van der ...

Ciclismo - Fabio Aru prepara la Vuelta : ritiro al Sestriere - scala il Fraiteve in Mountain-bike e sogna in grande : Fabio Aru si sta preparando duramente in vista della Vuelta di Spagna che scatterà il prossimo 24 agosto, il Cavaliere dei Quattro Mori vuole essere assoluto protagonista in terra iberica e proprio per questo motivo sta intensificando i propri allenamenti in modo da poter essere competitivo come nei giorni migliori. Il sardo, reduce dal quattordicesimo posto in classifica generale al Tour de France, si trova in ritiro al Sestriere dove cerca le ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Lenzerheide 2019 : in Svizzera in scena sia cross-country che downhill : Tutto pronto per un’altra tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Mountain bike: ci si sposta verso la Svizzera, in quel di Lenzerheide. In scena sia il cross-country che il downhill: per la disciplina olimpica è il quinto appuntamento stagionale. C’è attesa per la grandissima sfida in terra elvetica tra il padrone di casa e campione del Mondo in carica Nino Schurter ed il nuovo fenomeno Mathieu van der Poel. Al momento ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2019 : Mathieu Van der Poel sempre più padrone. Pauline Ferrand Prevot vince - Jolanda Neff si prende la leadership : Oramai è andata in archivio anche la quinta prova di Coppa del Mondo di MTB, la tappa italiana che questo weekend ha illuminato la Val di Sole e in particolar modo lo spettacolare percorso di Commezzadura, in provincia di Trento. Dopo lo short track vissuto sotto la pioggia, finalmente il Sole ha reso ancor più viva questa prova intercontinentale conquistata dal fenomeno Mathieu Van der Poel e dalla rinata Pauline Ferrand Prevot. Oramai non ...