Mountain bike | Mondiali 2019 | ottavo titolo iridato per Nino Schurter Beffa per

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) A Mont-Sainte-Anne, Quebec, in Canada, la gara riservata agli uomini elite deidirispetta i pronostici della vigilia e vede sul gradino più alto del podio per l’ottava volta, quinta consecutiva, l’elvetico, che vince, centrando, così l’ennesimo iride in carriera, precedendo il connazionale Mathias Flueckiger, mentre la sfortuna colpisce l’azzurro Gerhard Kerschbaumer, che buca nel finale, quando era secondo, proprio come nell’edizione 2018. Sul traguardocompleta le proprie fatiche in 1:27’05”, precedendo di 30″ il connazionale Flueckiger, mentre a gioire per i problemi del nostro rappresentante è il transalpino Stephane Tempier, terzo a 38″, mentre resta ai piedi del podio un altro francese, Titouan Carod, quarto a 56″. Quinto lo sfortunatissimo azzurro Gerhard Kerschbaumer, che ...

