Mostra del Cinema di Venezia | Vivere di Francesca Archibugi | commedia su tutti gli umani

Mostra del Cinema di Venezia - Joker è un incredibile oggetto cinematografico : Ridi pagliaccio. Quando uscirete, stupiti e sconvolti, da Joker, in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, nelle orecchie risuonerà per parecchio tempo la risata di Arthur Fleck, l’uomo/clown interpretato plasticamente da Joaquin Phoenix. Una sonorità tra lo sguaiato, l’isterico e lo stridulo. Nulla a che fare con la soddisfazione di un sorriso. Arthur sta male. E più sta male più ride senza controllo. In casa. Al lavoro. Tra la gente. ...

Mostra del Cinema di Venezia - Ema di Pablo Larraìn un’esplosiva e travolgente jam session di Reggaeton : Da un semaforo incendiato nel cuore della città a una famiglia magnificamente disfunzionale. Il percorso è audace, quasi folle, di certo imprevedibile e si chiama Ema. Nome e titolo del settimo lungometraggio del cileno Pablo Larraìn, fra i più talentuosi cineasti della sua generazione e non solo che, dopo aver commosso la platea Veneziana – dove concorreva nel 2016 con Jackie – torna ad osservare il mondo dal punto di vista femminile. Ma ...

Venezia - Brad Pitt alla Mostra del Cinema : 'Io miracolato - ho vinto la lotteria' : Guai a definirlo, ancora, un super bello. Di fronte a questo appellativo, scuote la testa e svicola. Stella del firmamento hollywoodiano, Brad Pitt, 55 anni e non sentirli, in gara alla Mostra del Cinema con un film che non per niente si chiama 'Ad Astra', a Venezia ha fatto un ritorno da star. Nel 'dopo Angelina Jolie', è apparso più intenso e disponibile, intrattenendosi coi fan tra autografi e battute. Gentilezza e benevolenza, forse perché, ...

Mostra del Cinema di Venezia - J’accuse è una bomba cinematografica e Roman Polanski è tornato : Roman Polanski è tornato. Fisicamente assente al Lido, sgancia una bomba Cinematografica che non lascia indifferenti. J’accuse, sul celeberrimo caso Dreyfus, in Concorso a Venezia 76, è il film che ti aspetti da lui nell’evo del #MeToo. Chiaro, il mantra di queste ore in laguna è quello di separare l’artista dall’uomo. Ed è quello che faremo nelle prossime righe recensendo il film. Però anche Polanski, accidenti, ti gira un filmone intrigante e ...

Mostra del Cinema di Venezia - show di Luca Barbareschi nella conferenza stampa del film di Roman Polanski : ecco cosa è successo : Esulta a braccia alzate. Chatta come un matto. Scatta selfie dal palco delle conferenze stampa come un bambino. Si mette a telefonare davanti a duecento giornalisti e viene redarguito dal personale di servizio del Festival di Venezia. Il mattatore di oggi al Festival di Venezia non è il premio Oscar Jean Dujardin, ma il tarantolato Luca Barbareschi. Esagitato, scalmanato, irrefrenabile. Camicione bianco aperto sul petto, barbone sale e pepe, ...

Mostra del Cinema di Venezia - Martone mette in scena Il sindaco del Rione Sanità e cambia il finale : Eduardo De Filippo secondo Mario Martone. Prima o poi il trapasso tra palco e schermo doveva avvenire. Ed è meglio che a trattare Il sindaco del Rione Sanità, in Concorso a Venezia 76, stesso titolo, stessa identica trama con “qualche piccolo taglio”, sia stato uno dei più importanti e lucidi registi italiani contemporanei. Un signor artista che a chi gli chiede perché ha usato, in parte, attori teatrali per questo film risponde: “Per me ci sono ...

Mostra del Cinema Venezia - tutti in piedi per Marriage Story. Tra Bergman e Allen una love story su una separazione con Adam Driver e Scarlett Johansson : Prego, alzatevi in piedi ad applaudire il regista e sceneggiatore Noah Baumbach. The Marriage story, in Concorso a Venezia 76, è già nostro Leone d’Oro. Una love story su una sofferta separazione tra due splendidi 35enni come Adam Driver e Scarlett Johansson. Lui esigente e bonario regista teatrale engagé tra premi universitari e Broadway. Lei puntuta e determinata figlia d’attrice che soffocata nella possibile carriera si accontenta di recitare ...

Louis Garrell - l'attore cresciuto dentro la Mostra del cinema di Venezia : Figlio d’arte, francese, bello e tormentato. Louis Garrell, 35 anni, aveva il destino da gran divo nel dna, e quel destino lo ha reso realtà film dopo film, esperienza dopo esperienza, in quasi trent'anni di carriera. L’etichetta del sex symbol lo ha sempre rincorso senza sosta, lui ne ha puntualmente riso più o meno divertito, accompagnandosi nel frattempo con donne mai banali e ricche di fascino, dalla più matura Valeria Bruni Tedeschi alla ...

Mostra del Cinema di Venezia - Ad Astra di Brad Pitt è una clamorosa delusione pesante e soporifera : Togliete il giocattolo della fantascienza dalle mani di James Gray. Ad Astra, terzo titolo in Concorso a Venezia 76, è una clamorosa delusione da consumare possibilmente non al secondo spettacolo della sera. La pesantezza e l’evanescenza di questo film sono direttamente proporzionali al tragitto lunghissimo di fuga dell’astronauta McBride (Brad Pitt, della sua straordinaria inespressività ne parliamo tra qualche riga): più il protagonista ...