Mondiali | otto barche e 25 pass olimpici per Tokyo

Mondiali di Basket 2019 – Italia super! Gli azzurri superano quota 100 contro le Filippine - esordio iridato col botto : Buona la prima per gli azzurri del Basket ai Mondiali 2019 in Cina: l’Italia porta a casa la prima vittoria, battendo le Filippine 62-108 E’ un esordio pazzesco quello dell’Italia del ct Sacchetti ai Mondiali di Basket 2019. Con un quintetto iniziale super, formato da Gallinari, Belinelli, Datome, Biligha e Hackett, gli azzurri hanno subito dimostrato la loro superiorità rispetto alla squadra avversaria delle ...

Canottaggio - Mondiali Linz 2019 : ai ripescaggi l’otto maschile - semifinale per il quattro senza femminile : Va in archivio anche la terza giornata dei Mondiali di Canottaggio: a Linz, in Austria, oggi in casa Italia si registrano i passaggi alle semifinali per il quattro senza senior femminile e per il singolo pesi leggeri femminile, mentre vanno ai ripescaggi il quattro di coppia senior femminile e l’otto senior maschile, infine certificano la qualificazione alla finale il due senza pesi leggeri femminile ed il quattro di coppia pesi leggeri ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 27 agosto - otto maschile e quattro di coppia femminile inseguono una difficile finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di gare dei Mondiali di Canottaggio che proseguiranno oggi a Linz, in Austria: si inizia in mattinata con i ripescaggi delle specialità olimpiche e non olimpiche del Canottaggio, mentre a fine sessione si terranno le ultime batterie delle specialità olimpiche. Ci saranno sei ...

Basket - Mondiali 2019 : gli otto gironi ai raggi X. Guida ai raggruppamenti della prima fase : Per la prima volta i Mondiali di Basket si aprono a 32 squadre, nell’edizione cinese che arriva a 5 anni di distanza da quella spagnola che vide trionfatori gli Stati Uniti. otto città per altrettanti raggruppamenti e tantissimo spettacolo da condensare in due settimane. Andiamo a vedere meglio cosa ci potremo aspettare dai gruppi della prima fase. GIRONE A (Polonia, Costa d’Avorio, Venezuela, Cina) Non è andata per niente male ai ...

Pentathlon - Mondiali Budapest 2019 : i convocati dell’Italia. Otto azzurri a caccia della qualificazione a Tokyo 2020 : Sono stati diramati i nomi degli azzurri convocati per i Mondiali senior di Pentathlon moderno, che si terranno a Budapest, in Ungheria dal 2 al 7 settembre: si tratta di una rassegna iridata molto importante, che mette in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 per ciascuna delle prove individuali. Si parte lunedì 2 con la staffetta femminile, mentre il giorno seguente si terrà quella maschile. Si entrerà nel vivo poi con le qualifiche ...

Softball - Mondiali Under19 2019 : Stati Uniti in trionfo! Giappone sconfitto 4-3 in otto inning - solo nona l’Italia : Si chiudono con il successo degli Stati Uniti i Mondiali di Softball under-19 2019, con la selezione di casa capace di sconfiggere 4-3 il Giappone, al termine di una finale molto equilibrata, e decisa solamente all’ottavo inning. A far voce grossa sono le due pitcher, che non concedono molto spazio alle battitrici, chiudendo i primi sette parziali addirittura sullo 0-0, per una sfida tuttavia non avara di emozioni, e nella quale la ...

Bellator - tappa a Milano il prossimo 12 ottobre : le stelle Mondiali di kickboxing e MMA si sfideranno all’Allianz Cloud : Sabato 12 ottobre all’Allianz Cloud è in programma la nuova tappa italiana del prestigioso circuito di MMA e kickboxing: Sakara torna in gabbia, numerosi fighters lombardi nella Card La città di Milano sarà la prossima tappa italiana di Bellator. Sabato 12 ottobre nel rinato impianto dell’ex Palalido Allianz Cloud le più grandi stelle mondiali di kickboxing e MMA si ritroveranno in una nuova, emozionante edizione della prestigiosa ...

Tuffi - Europei 2019. Verzotto e Bertocchi : “La medaglia si poteva fare”. Batki : “Dopo i Mondiali sono stanchissima” : Una giornata non eccellente per l’Italia agli Europei di Tuffi 2019: gli azzurri trovano dei discreti piazzamenti, ma, viste le ambizioni da medaglia, si poteva fare molto di più sia nel sincro misto che nella piattaforma femminile. Andiamo a rivivere la giornata con le parole dei protagonisti italiani alla FIN. Maicol Verzotto: “Peccato perché la medaglia era alla nostra portata e forse potevamo avere qualche punto in più: alcune ...

F1 - Max Verstappen : “Lewis Hamilton non è il miglior pilota della sua generazione - è Alonso : poteva vincere otto Mondiali” : Oggi pomeriggio si disputeranno le qualifiche del GP di Ungheria 2019 e a scaldare l’ambiente, considerando anche le temperature al di sotto della media stagionale e la pioggia che ha fatto capolino all’Hungaroring, ci ha pensato Max Verstappen con delle dichiarazioni scottanti rilasciate al The Telegraph. Il pilota della Red Bull, capace di vincere due delle ultime tre gare regalando grande spettacolo, sta attraversando un ...

Ciclismo : Enrico Gasparotto verso la cittadinanza svizzera? Potrebbe disputare Mondiali e Olimpiadi da rossocrociato : Potrebbe essere un finale di carriera svizzero, quello di Enrico Gasparotto. Il trentasettenne di Sacile, che risiede ormai da diversi anni nel Canton Ticino, appare vicino a ricevere la cittadinanza rossocrociata, secondo quanto riportato da Tuttobiciweb. Il due volte vincitore dell’Amstel Gold Race, con la Svizzera, Potrebbe arrivare a disputare tanto i Mondiali quanto le Olimpiadi di Tokyo 2020, a conclusione di una dignitosissima ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 26 luglio. 4×200 sl strepitosa : in finale col miglior crono! Quadarella in finale negli 800 sl! Panziera (col terzo tempo) e Di Liddo in semifinale. Out Codia (infortunato) - Dotto e Vergani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.57: Queste le finalste degli 800 stile: Smith (Usa), Ledecky (Usa), Titmus (Aus), Quadarella (Ita), Wang (Chn), Kohler (Ger), Belmonte (Esp), Melverton (Aus), Oder (Slo) 5.56: Chiude al primo posto Leah Smith in 8’17″23, seconda Ledecky in 8’17″42, terzo posto per Titmus in 8’19″43. Tutti crono migliori di Quadarella. A occhio quattro atlete per tre posti ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 26 luglio. 4×200 sl strepitosa : in finale col miglior crono! Panziera (col terzo tempo) e Di Liddo in semifinale. Out Codia (infortunato) - Dotto e Vergani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.57: Partono ora le batterie degli 800 stile libero donne. Sono 5, nella terza Giulia Gabbrielleschi, nella quarta Simona Quadarella 4.56: Queste le squadre finaliste della 4×200 maschile: Italia, Russia, Usa, Australia, Cina, Brasile, Gran Bretagna, Germania 4.55: Spettacolare prova della 4×200 azzurra! Italia in finale con il miglior tempo! Non bisogna illudersi perchè al ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Dressel vola anche nei 50 sl nelle batterie. Eliminati Vergani e Dotto : Non riservano grandi soddisfazioni ai colori azzurri le batterie dei 50 stile libero maschili in questi Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Escono di scena già dal primo turno sia Luca Dotto e sia Andrea Vergani, lontanissimi dai loro migliori tempi. Il 29enne nativo di Camposampiero (Padova) non va oltre il 29° tempo di 22″48, condizionato dal primo start al via che lo ha visto cadere in acqua. Nel secondo avvio ...