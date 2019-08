Mondiali Basket 2019 – Gallinari pronto all’esordio | “l’intervento mi ha condizionato

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - la Serbia non dà scampo all’Angola - la Polonia piega il Venezuela. Russia in difficoltà con la Nigeria. Iran in vantaggio su Porto Rico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) 12.17 Iran-Porto Rico 78-74: attenzione a Porto Rico, i centroamericani tornano in partita a -4; con il parziale firmato da Mojica e Huertas. 12.14 Russia-NIGERIA 68-71: si riavvicina la Russia con una tripla pesantissima di Vorontsevich. 12.11 Iran-Porto Rico 74-63: si assottiglia, ...

Mondiali di basket - Italia-Filippine in TV e in streaming : All'ora di pranzo c'è l'esordio dell'Italia ai Mondiali di basket in Cina: le informazioni e i link per seguirla in diretta dalle 13.30

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - la Serbia non dà scampo all’Angola - la Polonia piega il Venezuela. E’ il turno della Russia. Iran in vantaggio su Porto Rico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) 11.58 RUSSIA-NIGERIA 58-58: arriva l’aggancio della formazione africana alla fine del terzo quarto di gioco, grazie ai tre tiri liberi messi consecutivamente a segno da Okogie. 11.53 Iran-Porto Rico 65-51: si entra negli ultimi seicento secondi di gara. 11.51 Polonia 80-69 ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - la Serbia non dà scampo all’Angola - Polonia e Venezuela lottano punto a punto. E’ il turno della Russia. Iran in vantaggio su Porto Rico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) Polonia 63-51 Porto Rico: è cominciato l’ultimo quarto di gioco. Sokolowski Ricomincia a bombardare da tre. Russia 40-35 Nigeria: all’intervallo i russi si ritrovano con un buon +5, visto l’andamento altalenante e complessivo del primo tempo. Il layup di Vorontsevich ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Serbia già dominante - Polonia e Venezuela lottano punto a punto. E’ il turno della Russia. Bene l’Iran : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) Iran 49-31 Porto Rico: intervallo lungo a Guangzhou. La tripla di Yakhchalidehkordi ha chiuso i primi due quarti di gara mandando negli spogliatoi gli iraniani a +18. Polonia 53-44 Venezuela: nuovo tentativo di fuga della Polonia. Il solito Ponitka (già 15 per lui) ricomincia a ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Serbia già dominante - Polonia e Venezuela lottano punto a punto. E’ il turno della Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) Serbia 88-47 Angola: Marianovic con una schiacciata lancia la Serbia verso il rettilineo dei 100 punti. Russia 20-15 Nigeria: è ricominciato il secondo quarto. Al momento poca azione su tutti e quattro i parquet “accesi” in questa prima giornata di Mondiale. Serbia 84-47 ...

Italia-Filippine dei Mondiali di basket in TV e in streaming : All'ora di pranzo c'è l'esordio dell'Italia ai Mondiali di basket in Cina: le informazioni e i link per seguirla in diretta dalle 13.30

RISULTATI Mondiali Basket 2019/ Diretta live score : la rassegna iridata comincia! : RISULTATI MONDIALI di BASKET 2019 Diretta live score, cominciano le partite in programma oggi 31 agosto 2019 per la 1giornata della fase a gironi.

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - si comincia con Serbia-Angola e Polonia-Venezuela : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI comincia ALLE ORE 13.30) Serbia 50-32 Angola: si va all’intervallo. Top scorer: Bogdanovic con 16 punti, per l’Angola molto bene Morais con 13. Serbia 50-30 Angola: Milutinov chiude con una schiacciata un’azione favolosa ispirata dalle mani di Jokic. Alle 10.30 è previsto l’inizio di ...

Basket - Mondiali 2019 – Danilo Gallinari : “L’intervento mi ha tolto brillantezza ma ora sto bene. L’obiettivo è passare il turno” : Oggi, alle ore 13.30 italiane contro le Filippine, comincia il percorso mondiale della Nazionale italiana di Basket di Meo Sacchetti. La selezione nostrana, che torna a giocare una rassegna iridata a distanza di 13 anni dall’ultima volta, quando un giovanissimo Marco Belinelli fece il suo esordio in Giappone e ne mise 25 contro gli Stati Uniti, ha voglia di ben figurare e passare il turno per centrare l’obiettivo della partecipazione ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - si comincia con Serbia-Angola : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI comincia ALLE ORE 13.30) 2-0 Serbia con Marianovic. h 09.30 Si comincia con Angola-Serbia. h 09.27 Fra tre minuti: Angola-Serbia. Ci siamo h 09.24 Si comincia in Angola-Serbia, con gli inni nazionali. h 09.20 Alle 10.30 scatterà anche uno dei match indecifrabili della giornata: Iran-Puerto Rico, con i ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - in campo Argentina - Spagna e Serbia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) h 09.10 I padroni di casa della Cina scenderanno sul parquet invece alle ore 14 italiane sfidando all’esordio la Costa d’Avorio. h 09.07 Ad aprire sarà una sfida che ci interessa da vicino, quella fra Angola e Serbia; che assieme alle Filippine sono le rivali ...

Basket - Mondiali 2019 : tutti i giocatori che hanno militato o giocano tuttora in Italia : Sono 27 i giocatori partecipanti ai Mondiali di Basket 2019 che hanno fatto parte almeno in un’occasione di una squadra Italiana, di qualunque livello possibile, nel passato o nel presente. Un numero che, escludendo naturalmente i facenti parte della Nazionale azzurra, è indice del fatto che il nostro Paese sappia ancora attrarre giocatori di livello, compresi gli assenti (due dei principali protagonisti della prossima Serie A, Sergio ...

Italia-Filippine oggi in tv - Mondiali Basket 2019 : orario d’inizio e su che canale vederla : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA GIORNATA DEL MONDIALE DI basket (SI COMINCIA ALLE 09.30) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Italia-Filippine DEI Mondiali DI basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) Cominciano quest’oggi i Mondiali di basket 2019 dell’Italia. La Nazionale di Meo Sacchetti, di ritorno dopo 13 anni sul palcoscenico globale, inizia il suo cammino contro le Filippine. Per la prima volta i Mondiali ...