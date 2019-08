Milano Negli spazi WeMi arriva il book crossing

Milano : Comune - negli spazi Wemi arriva il book crossing (2) : (AdnKronos) - Ogni spazi o Wemi metterà a disposizione dei libri specifici, pensati per il proprio target di utenza. La formazione dei volontari che gestiranno il servizio e la realizzazione della cassetta portalibri cominceranno a fine settembre, in modo che il servizio possa essere attivato in autu

A che ora esce La Casa di Carta 3 in Italia e negli altri Paesi il 19 luglio su Netflix - dopo l’evento di piazza Affari a Milano : Per gli abbonati che si stessero chiedendo a che ora esce La Casa di Carta 3 in Italia venerdì 19 luglio, la risposta è semplice: come la stragrande maggioranza delle nuove uscite, sarà disponibile su Netflix dalle 9.00 del mattino del giorno del debutto. Come sempre, Netflix rilascerà l'intera stagione in un sol colpo: gli 8 episodi che compongono questa terza parte della serie spagnola, inizialmente non prevista ma poi rinnovata da Netflix ...