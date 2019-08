Milan | striscione commovente per Mihajlovic | “vinci la battaglia più importante | forza

Fonte : sportfair

(Di sabato 31 agosto 2019) Durante-Brescia, i tifosi delhanno esposto un bellissimoin favore di Sinisae la suacontro la leucemia Sinisanon è solo nella suacontro la leucemia. Oltre al supporto dei suoi cari, il tecnico serbo ha al suo fianco anche i tanti appassionati e tifosi della Serie A, al di là di ogni colore di tifo. I suoi ex tifosi delad esempio, gli hanno dedicato uno splendidoprima di-Brescia che recita: “la grinta di chi ne ha affrontate tante. Vinci lapiùSinisa!“. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articoloper: “vinci lapiùSinisa!” FOTO SPORTFAIR.

TuttoMercatoWeb : ?? #Milan, striscione dei tifosi per #Mihajlovic: 'Vinci la tua battaglia più importante' - zazoomblog : Milan-Brescia Allegri e Galliani in tribuna: striscione per Mihajlovic ed indicazioni di mercato - #Milan-Brescia… - maldiniforever3 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Milan, striscione dei tifosi per #Mihajlovic: 'Vinci la tua battaglia più importante' -