Milan-Brescia | streaming e tv | dove vedere la 2a giornata di Serie A

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 31 agosto 2019)e tv, 2aSeconda di campionato e sfida subito molto interessante per Udinese e Parma che si scontreranno a Parma nel debutto degli orobici dinanzi al proprio pubblico.ine in tv: eccovederla La partita sarà visibile su Dazn. Una delle tante partite che andranno di scena domenica sera alle ore 18.00. Quella dell’Olimpico sarà trasmessa sulla piattaformacome anche altri due match. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti, ritenuti però illegali come Rojadirecta. Ma non solo, ci sono anche molte alternative: da TvTap per Android He’s goal, StopStream, Cricsports, Live3s e Sports Livesolo per citarne alcuni. Fiorentina-Napoli,e tv:la 1adiA Parma-Juventus,e ...

acmilan : ?? #TBT ?? Do you remember who scored our last braces against Brescia? ?? Find out here ???? - Corriere : Milan-Brescia, Juve-Napoli e le altre, dove vedere le partite in tv - AntoVitiello : Milan verso i 50 mila tifosi contro il Brescia per l'esordio a San Siro sabato 31 agosto -